Lina Luaces confiesa que perdió 40 libras durante su preparación para Miss Universo

La modelo Lina Luaces, quien representó a Cuba en la más reciente edición de Miss Universo, estuvo recientemente como invitada en el pódcast ‘Porque Lo Dice Tu Madre’, en donde habló de su paso por el certamen celebrado en Tailandia y del que resultó vencedora la mexicana Fátima Bosch.

La hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces aprovechó su presencia en el show para hablar de su preparación y de todo lo que vivió antes de aterrizar en Bangkok, en donde estuvo entre las reinas mejor rankeadas.

Lina, quien fue criticada por haber nacido en Estados Unidos y representar a Cuba, reveló que en los últimos meses perdió 40 libras debido a la constante presión y a su preparación para llegar de la mejor manera posible a Miss Universo.

“No desayunaba, hacía fasting. Teníamos que perder mucho peso, yo perdí 40 libras desde abril”, se sinceró Lina en un fragmento de su intervención.

A continuación externó su orgullo por los logros que obtuvo tras los múltiples sacrificios que realizó, al incluso llegarse a decir que fue la reina con mejor cuerpo.

“Si tú me hubieses dicho eso en abril, cuando todo el mundo me estaba atacando por mi cuerpo, yo estaba tan feliz. Te das cuenta del esfuerzo, de todo lo que yo hice. Yo me despertaba a las 6 de la mañana y luego tuve clases de español por dos horas, dos horas de pasarela, tres horas de ejercicio”, contó Lina sobre la estricta disciplina a la que se sometió y que le dio muy buenos resultados.

El compromiso de Lina con Miss Cuba y con Miss Universo fue tal que, incluso, sacrificó su vida personal para darle prioridad a su participación en el certamen.

“Yo no hice nada este año, ni pude celebrar mi cumpleaños. Yo sacrifiqué mi vida personal para enfocarme en esto. Yo no estaba ahí para jugar, yo estaba ahí para trabajar y para representar a Cuba”, relató Lina, quien tuvo muy poco tiempo para prepararse.

En la misma conversación habló de las múltiples críticas que enfrentó por no haber nacido en Cuba y la manera en que transformó ese hate en una fortaleza.

