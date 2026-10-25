Cómo enviar un televisor de Estados Unidos a México: costos y qué revisar antes de pagar

Las pulgadas de la pantalla no bastan para calcular el envío. El tamaño de la caja, el destino, los trámites aduaneros y la protección contra daños pueden cambiar la cuenta.

La oferta parece difícil de dejar pasar: una pantalla grande, una rebaja atractiva y la idea de mandarla a la familia en México. Pero entre el precio del televisor y el momento de encenderlo en otra casa hay una segunda compra que conviene calcular: la del envío.

Es posible gestionar el traslado de una televisión de Estados Unidos a México, pero la aceptación debe confirmarse para el equipo, la ruta y el servicio elegidos. No todas las empresas admiten los mismos tamaños ni ofrecen idénticas condiciones para aparatos nuevos y usados.

Antes de comprar, la pregunta más útil es cuánto costará tener esa pantalla entregada en el domicilio de destino, con empaque, transporte y cargos adicionales incluidos. Esa cifra permite saber si la oferta sigue siendo conveniente después de cruzar la frontera.

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Cuánto cuesta enviar una televisión a México

No hay una tarifa única por enviar una pantalla de 55, 65 o 75 pulgadas. Para obtener una cotización hacen falta los códigos postales de origen y destino, el peso y las medidas exteriores del paquete.

Las pulgadas describen la diagonal de la pantalla; no indican cuánto espacio ocupará la caja protegida para viajar.

FedEx explica que las tarifas internacionales dependen de factores como el servicio, la distancia, el peso y las dimensiones. Para estimar el costo total también deben contemplarse los cargos de importación que correspondan.

Al solicitar presupuesto, conviene pedir este desglose:

Transporte : ¿La tarifa incluye recolección y entrega en el domicilio final?

: ¿La tarifa incluye recolección y entrega en el domicilio final? Empaque : ¿Se cobra aparte la caja, la protección o el embalaje especializado?

: ¿Se cobra aparte la caja, la protección o el embalaje especializado? Cargos adicionales: ¿Hay recargos por tamaño, manejo o ubicación del destinatario?

¿Hay recargos por tamaño, manejo o ubicación del destinatario? Importación : ¿Qué impuestos y gastos de despacho incluye la cotización?

: ¿Qué impuestos y gastos de despacho incluye la cotización? Protección contra daños: ¿Qué cubre, cuánto cuesta y qué exclusiones tiene?

¿Qué cubre, cuánto cuesta y qué exclusiones tiene? Incidencias: ¿Quién paga el almacenamiento, la devolución o un segundo intento de entrega?

El presupuesto debería identificar también quién asumirá los cargos pendientes. Un envío pagado en Estados Unidos puede dejar gastos por cubrir al recibirlo si el contrato no incluye todo.

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Qué empresas consultar para mandar una pantalla

Hay servicios internacionales de mensajería y empresas especializadas en el corredor entre Estados Unidos y México. La comparación debe hacerse sobre el mismo aparato, con idénticas medidas y dirección de entrega.

FedEx publica una guía específica para empacar televisores y monitores. UPS también ofrece instrucciones para transportar pantallas y advierte que deben comprobarse las restricciones del servicio y del destino. Estas guías de empaque no equivalen a una autorización automática para enviar cualquier modelo a México.

Entre los operadores especializados, RapidMex menciona televisores dentro de los artículos que transporta de Estados Unidos a México. Es una opción para solicitar cotización, no una garantía de que acepte cualquier tamaño o condición del equipo.

Antes de pagar, pide confirmación por escrito de que aceptan:

El modelo y las dimensiones del televisor.

Su condición de nuevo o usado.

El valor declarado.

El empaque propuesto.

La entrega en el código postal mexicano correspondiente.

Si la caja supera los límites de paquetería del servicio elegido, pregunta por una solución de carga o embalaje especializado. UPS señala que los artículos grandes pueden requerir cajas a medida, estructuras protectoras o colocación sobre tarima, según el caso.

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Qué revisar sobre aduana antes de enviarla

Mandar una televisión por paquetería y llevarla personalmente como pasajero son operaciones diferentes. No conviene aplicar al paquete una franquicia de equipaje ni asumir que tendrá el mismo tratamiento que un aparato transportado en automóvil o avión.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) contempla un procedimiento simplificado para determinadas importaciones realizadas mediante empresas de mensajería y paquetería. Eso no significa que cualquier televisión pueda entrar por esa vía sin requisitos adicionales.

El transportista debe confirmar qué procedimiento corresponde, qué documentación necesita y cómo se determinarán las contribuciones aplicables.

Prepara la factura o el comprobante disponible y una descripción precisa: marca, modelo, tamaño, condición y valor del aparato. Para un equipo usado, pregunta qué documentación admite la empresa para justificar su valor.

También revisa los datos del destinatario. FedEx México informa que puede solicitar el RFC para cumplir los requisitos de los envíos internacionales. Conviene resolver la identificación requerida antes de entregar la caja, no cuando ya está detenida en tránsito.

No declares un valor ficticio para intentar abaratar el cruce. Además de los trámites aduaneros, ese dato puede influir en una eventual reclamación.

Cómo empacar el televisor para reducir el riesgo de rotura

Una pantalla necesita protección contra impactos, movimientos y presión sobre el panel.

UPS recomienda utilizar la caja original, si se conserva en condiciones adecuadas, o una diseñada específicamente para televisores. También aconseja mantener el aparato en posición vertical durante el transporte.

FedEx indica que deben retirarse bases, soportes y otros accesorios que puedan generar bordes o presiones dentro del paquete. Los componentes deben acomodarse y protegerse por separado, utilizando cajas adicionales cuando sea necesario.

Antes de cerrar el empaque:

Fotografía el televisor encendido y su estado exterior. Guarda una imagen del modelo y número de serie. Retira y protege los accesorios. Comprueba que el aparato no se mueva dentro de la caja. Fotografía la protección interior y el paquete terminado.

Si contratas el embalaje, conserva el comprobante y las condiciones del servicio. Escribir “frágil” en el cartón no sustituye una protección adecuada.

Valor declarado y seguro no significan lo mismo

Este es uno de los puntos que más conviene aclarar. FedEx establece expresamente que el valor declarado no constituye un seguro de envío. Las responsabilidades y los pagos están sujetos a condiciones y límites.

Antes de contratar una protección adicional, pregunta si cubre la rotura del panel, si admite televisores usados y qué documentación exige para reclamar. Revisa también los plazos y quién debe iniciar el trámite.

El empaque importa incluso después de pagar por una mayor protección: FedEx advierte que no se considera responsable cuando el daño deriva de un embalaje incorrecto.

¿Conviene enviarla o comprarla directamente en México?

La comparación debe hacerse entre precios finales y, en lo posible, modelos equivalentes:

Compra en Estados Unidos + empaque + transporte + cargos de importación + protección adicional = costo de la televisión entregada.

Después contrasta esa cifra con la compra en México, incluyendo entrega y condiciones de garantía. Comprueba con el fabricante si el modelo adquirido en Estados Unidos tendrá servicio técnico y cobertura en el país de destino.

Para decidir, pide al menos dos presupuestos completos antes de comprar o entregar el aparato. La mejor oferta será la que siga teniendo sentido cuando la pantalla llegue a la puerta de la familia.

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