Navidad en Miami: qué hacer el 24 y 25 de diciembre de 2026

Paseos junto al mar, una comida especial en Brickell y una celebración entre palmeras en South Beach: planes para disfrutar Nochebuena y Navidad, con atención a los horarios del feriado.

En Miami, la Navidad puede empezar con una caminata frente al Atlántico y terminar alrededor de una mesa al aire libre. Las palmeras comparten paisaje con las luces y diciembre permite imaginar unas fiestas distintas, aunque el clima siempre tenga la última palabra.

Para organizar el jueves 24 y el viernes 25 de diciembre de 2026, conviene distinguir los eventos de toda la temporada de aquellos que funcionan precisamente durante esas dos jornadas. Algunos espectáculos navideños hacen una pausa en Nochebuena y Navidad; otros terminan antes.

Entre las propuestas anunciadas ya aparecen comidas especiales en Brickell y South Beach. A ellas se pueden sumar paseos costeros que permiten disfrutar la ciudad sin convertir cada salida en una entrada que comprar.

Puedes ver: Dónde viajar en Thanksgiving 2026 sin que la escapada se lleve todos tus ahorros

El 24 de diciembre: paseo por South Beach y una mesa reservada

Una buena manera de empezar Nochebuena es recorrer el extremo sur de Miami Beach. South Pointe Park ofrece vistas de la costa, Fisher Island y el canal de acceso a PortMiami, además de senderos y acceso directo a la playa. Es una alternativa para caminar, hacer fotografías y pasar unas horas junto al agua antes de prepararse para la cena.

Desde allí, se puede continuar por un tramo del Beachwalk, el paseo costero de Miami Beach. La extensión del recorrido dependerá del tiempo disponible y del grupo: no hace falta cubrirlo entero para disfrutar la combinación de playa, vegetación y arquitectura frente al mar.

Conviene mantener esta primera parte del día flexible. Una caminata permite ajustar el plan al clima y evita comprometer la llegada a una reserva gastronómica.

Una comida de Nochebuena en Brickell

Para quienes prefieren celebrar fuera de casa, la oficina oficial de turismo de Greater Miami anuncia una propuesta del restaurante TULUM, en W Miami, para el jueves 24 de diciembre.

El especial combina filet mignon y cola de langosta, acompañado de puré de papa trufado, espárragos y una reducción de vino tinto. La ficha publicada indica un precio de $58 por persona, más impuestos y cargo por servicio, y disponibilidad entre el mediodía y las 8 p. m. Ese importe corresponde al plato especial anunciado; no debe interpretarse como una cena completa con bebidas incluidas.

El restaurante está en el piso 15 del hotel, en 485 Brickell Avenue. Por su horario, puede funcionar tanto para una comida tardía como para una celebración temprana. Antes de reservar, conviene confirmar el menú, las condiciones para niños y el costo final.

El 25 de diciembre: brunch en una azotea o Navidad entre palmeras

El día de Navidad invita a bajar el ritmo. Después de Nochebuena, una sola reserva principal puede ser suficiente para organizar la jornada y dejar el resto abierto a una caminata o un rato de descanso.

TULUM, en W Miami, también tiene anunciado un brunch para el viernes 25 de diciembre de 2026, del mediodía a las 4 p. m. La propuesta incluye un buffet con opciones de desayuno, mariscos, preparaciones a la parrilla y postres de temporada, además de entretenimiento en vivo.

Es una opción para quienes se alojan en Brickell o quieren celebrar con vistas desde una azotea. El precio y las inclusiones deben comprobarse al hacer la reserva: las condiciones del especial del 24 no se trasladan automáticamente al brunch del 25.

Nikki Beach: una celebración junto a South Beach

Para una Navidad con ambiente costero, Nikki Beach Miami Beach anuncia su Christmas Day Dining el viernes 25 de diciembre, de 12 p. m. a 6 p. m., en 1 Ocean Drive.

El establecimiento propone una tarde con gastronomía, música y ambiente festivo entre palmeras. Su programación oficial incluye un enlace para reservar, pero conviene revisar el consumo requerido, las condiciones de acceso y qué contempla exactamente la experiencia antes de confirmar.

Por su ubicación, permite combinar la comida con un paseo por el sector sur de Miami Beach. Es una alternativa para quienes prefieren una celebración animada y al aire libre, sujeta a las condiciones del tiempo.

Con niños: Zoo Miami abre, pero Zoo Lights no funciona esos días

Una diferencia importante para las familias: la visita diurna a Zoo Miami y el espectáculo nocturno Zoo Lights tienen calendarios distintos.

La tienda oficial de entradas del zoológico informa que abre todos los días del año, aunque Navidad tiene horario reducido. Para visitarlo el 25, es necesario comprobar la hora de apertura, el último acceso y la disponibilidad al seleccionar la fecha del boleto.

En cambio, Zoo Lights no tiene funciones anunciadas para el 24 ni el 25 de diciembre de 2026. Su calendario incluye las noches del 18 al 23 y retoma del 26 al 30 de diciembre, de 6:30 p. m. a 10 p. m.

Quienes quieran ver las instalaciones luminosas deberán ubicarlas en otra noche del viaje. Comprar una entrada diurna tampoco implica tener acceso al evento nocturno.

Qué planes navideños conviene dejar para otra fecha

Varias atracciones populares de diciembre no sirven para armar el itinerario del día de Navidad.

Deering Estate informa que cierra el 25 de diciembre, aunque ofrece decoración navideña durante la temporada.

El Winter Festival de The Berry Farm, en el sur de Miami-Dade, anuncia cierre a las 4 p. m. del 24 de diciembre y permanece cerrado el 25. Puede ser una salida diurna de Nochebuena, siempre que se confirme la entrada y se reserve tiempo suficiente para el traslado.

Tampoco hay que confundir la decoración de Ocean Drive con una función del Miami Beach Holiday Festival of Lights. Las presentaciones publicadas para 2026 corresponden al 12, 13, 19 y 20 de diciembre, no al 24 ni al 25.

Cómo organizar los dos días sin pasar las fiestas en el automóvil

Una combinación razonable es dedicar una jornada a Miami Beach y otra a Brickell, según el alojamiento y las reservas elegidas. Agrupar actividades por zona evita cruzar la ciudad varias veces para cumplir un itinerario demasiado exigente.

Propuestas para Nochebuena y Navidad en Miami, con horarios y detalles que conviene confirmar antes de salir. Crédito: Infografía: Georgina Elustondo. | Impremedia

Para quienes se muevan en transporte público, Miami-Dade informa que Metrobus, Metrorail y Metromover operan con horario de domingo el día de Navidad. Conviene consultar el recorrido concreto antes de salir.

La reserva más importante puede ser la de la mesa. Con ella resuelta, queda margen para algo que Miami ofrece sin necesidad de una programación especial: caminar junto al mar y dejar que la celebración encuentre su propio ritmo.