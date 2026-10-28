Pescan el bagre más grande del mundo: tardaron 30 minutos en capturarlo (FOTO)

Dos hombres lograron una hazaña poco vista en el planeta: capturar un bagre europeo de 2.92 metros, luego de aplicar una técnica que les invitó a luchar hasta 30 minutos para sacarlo del agua.

En un evento de pesca deportiva internacional, el alemán Oliver Schäfer y el neerlandés Kevin Cremers lograron atraparlo durante una competencia en el embalse de Rybnik, en Polonia. Durante toda esa media hora se enfrentaron a la fuerza del pez y al viento.

El ejemplar fue medido por el jurado del torneo y posteriormente devuelto al agua. El peso del animal no fue divulgado, pero es probable que haya superado los 100 kilos.

Lee también: Crean en París la tabla de picada más grande del mundo: tardaron dos días y es récord Guinness

¿Cómo lograron capturar al bagre de casi tres metros?

Schäfer y Cremers viajaron a Polonia para participar en un torneo internacional de pesca de depredadores celebrado los días 10 y 11 de octubre. En la competencia participaron alrededor de 150 pescadores distribuidos en 70 equipos, según informó el medio alemán Bild.

Las condiciones no eran fáciles. El viento superaba los 40 kilómetros por hora y dificultaba controlar la embarcación y presentar el señuelo en el agua. El equipo utilizó una caña especializada para capturar grandes siluros (bagres) y un señuelo de goma que imita el movimiento de una presa.

“Por mi experiencia, supe de inmediato: este es un pez enorme. Pero solo vimos lo grande que era en realidad cuando salió a la superficie”, relató Cremers.

La pelea se prolongó durante más de media hora. Mientras Cremers maniobraba la embarcación para mantenerla bajo control frente al viento, Schäfer intentaba dominar al pez sin perder la tensión de la línea. Cuando finalmente pudieron acercarlo y llevarlo a la orilla, el jurado confirmó la medida: 292 centímetros de longitud.

El embalse de Rybnik se encuentra junto a una central eléctrica de carbón que utiliza el agua para refrigeración y luego la devuelve al lago a una temperatura más elevada. Ese entorno puede favorecer la actividad alimentaria y el crecimiento de especies como los bagres, las carpas y las luciopercas, aunque el tamaño de cada ejemplar también depende de otros factores.

El bagre europeo (Silurus glanis) es considerado el pez de agua dulce más grande originario de Europa. Tiene una cabeza ancha, carece de escamas y utiliza seis barbillones alrededor de la boca para detectar alimento y orientarse en aguas turbias.

Te puede interesar:

· El misterio de la “plaga del baile”: La epidemia histórica que la ciencia moderna no ha logrado explicar

· Cuándo es el fin del mundo y qué ocurrirá ese día, según la IA

· Construyen un edificio en solo 28 horas: así funciona el método que asombra al mundo