Cuándo es el fin del mundo y qué ocurrirá ese día, según la IA

Científicos, astrónomos y filósofos, además de distintas religiones, han intentado responder una pregunta que sigue despertando temor y curiosidad en la humanidad: ¿cuándo terminará realmente la vida en la Tierra? ¿cuándo es el fin del mundo?

Desde el punto de vista científico, no existe una fecha exacta para el “apocalipsis”. Sin embargo, sí hay teorías respaldadas por investigaciones astronómicas y climáticas que permiten estimar qué podría ocurrir con el planeta dentro de millones o incluso miles de millones de años.

Al mismo tiempo, la Biblia sugiere señales previas, juicios divinos y cambios drásticos en la humanidad antes del llamado fin de los tiempos. De hecho, la mayoría están reflejados en el libro de Apocalipsis, que según las interpretaciones fue escrito por el apóstol Juan.

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Qué dice la IA sobre el fin del mundo

Desde una perspectiva basada en datos, algunos sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini concluyen que no existe evidencia científica de un fin del mundo cercano ni de una fecha definitiva para la desaparición de la humanidad.

Sin embargo, coinciden en que, según reflejan distintos estudios, los mayores riesgos actuales para la civilización no provienen del espacio exterior, sino de factores creados o agravados por los propios humanos: crisis climática, contaminación, guerras, armas nucleares y agotamiento de recursos.

Asimismo, la IA también identifica que el concepto de “fin del mundo” suele interpretarse de distintas maneras. Para algunos significa la destrucción física del planeta; para otros, el colapso de la sociedad moderna o un cambio espiritual profundo.

En su conclusión más razonable, indica que el planeta no parece acercarse a un final inmediato, aunque sí enfrenta amenazas reales que podrían afectar gravemente la vida humana si no se controlan.

Lo que la ciencia pronostica sobre el fin de los tiempos

Según la comunidad científica, el escenario más probable para el final del planeta está relacionado con la evolución del Sol. En un estudio de 2021, publicado en la revista Nature, astrónomos explican que nuestra estrella continuará aumentando lentamente su temperatura y tamaño con el paso de los millones de años.

Eventualmente, se convertirá en una gigante roja capaz de alterar completamente las condiciones de la Tierra. En este sentido, las estimaciones de la NASA y otros organismos científicos indican que dentro de aproximadamente 5,000 millones de años el Sol podría expandirse tanto que absorbería o destruiría planetas cercanos, incluida la Tierra.

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