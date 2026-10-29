Falleció Cuauhtémoc Cárdenas, pilar de la izquierda mexicana

Considerado un pilar de la izquierda mexicana, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano perdió la vida a los 92 años.

Durante su lucha política, llegó a ser gobernador de Michoacán, candidato a la presidencia de México en tres ocasiones e incluso fundó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), gobernador de Michoacán.

A lo largo de su trayectoria política, tres momentos marcaron un parteaguas en su vida: la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del cual emergió, su participación en la lucha por convertirse en presidente de México, en 1988; y su posterior arribo a la jefatura de gobierno de lo que anteriormente se denominada Distrito Federal, en 1997.

Aunque contendió en tres ocasiones con el objetivo de ceñirse la banda presidencial, Cárdenas Solorzano no logró su objetivo ni como candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), en 1988; ni tampoco como abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 1994 y el 2000.

Sin embargo, su lucha por lograr que la democracia se abriera paso a través del voto disciplinado y no mediante la violencia fue reconocida más allá de las fronteras mexicanas.

A través de un mensaje, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que el ingeniero Cárdenas fue “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”.

“Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación.

Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988, lideró un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mujeres y hombres mexicanos.”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

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