Excandidato presidencial de México advierte que hay riesgo de una intervención de EE.UU. en el país

El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano advirtió que existe el riesgo de una posible intervención de Estados Unidos en México, en medio de declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump que han señalado al país como el “epicentro” de la violencia en el continente y lo han vinculado con el control de cárteles del narcotráfico.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática sostuvo que los comentarios del mandatario estadounidense reflejan una postura antimexicana que podría escalar hacia escenarios de mayor tensión bilateral.

Aunque consideró que no se trata de ser alarmista, afirmó que el riesgo existe y que sería necesario analizar con calma las posibles reacciones políticas y sociales en caso de una intervención no consentida.

Cárdenas hizo estas declaraciones durante una conversación con el historiador y analista Sergio Aguayo Quesada, coordinador del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, en el arranque del ciclo “Conversaciones”, un espacio destinado a dialogar con figuras de la vida pública nacional.

En la entrevista se le pidió su opinión sobre los peligros que enfrenta México ante los señalamientos del mandatario estadounidense, quien reiteró durante una reunión en Miami con líderes del continente que el país se ha convertido en el centro de la violencia regional. Cárdenas afirmó que las expresiones de Trump han sido “muy irrespetuosas” y reflejan una posición claramente adversa hacia México.

El político, quien fue candidato presidencial en tres ocasiones, señaló que no tiene claridad sobre cómo podría concretarse una intervención extranjera ni cuáles serían las reacciones del gobierno mexicano o de distintos sectores sociales. Sin embargo, aseguró que ante cualquier intromisión indebida participaría públicamente para manifestar su rechazo.

También consideró que una acción de ese tipo provocaría reacciones no sólo dentro de México, sino en Estados Unidos, tanto entre comunidades mexicanas como entre ciudadanos estadounidenses que podrían oponerse a una medida que calificó como ilegal y contraria a la relación entre ambos países.

Sigue leyendo:

– Sheinbaum reafirma su rechazo a la propuesta de Trump de presencia militar de EE.UU. en México.

– EE.UU. y países aliados de Latinoamérica firman acuerdo contra “narcoterroristas”.