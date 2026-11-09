Cuál es la edad mínima para casarse en California: lo que dice la ley

A partir del 1 de enero de 2027, las personas que deseen casarse en California deberán cumplir con un nuevo requisito de edad: tener un mínimo de 18 años de edad.

El gobernador Gavin Newsom firmó una legislación que prohíbe los matrimonios entre menores de edad y elimina las excepciones que anteriormente permitían estas uniones con autorización judicial y consentimiento de los padres o tutores.

La medida, conocida como AB 1267, fue presentada por la asambleísta Gail Pellerin y recibió el respaldo de organizaciones que trabajan en la prevención del matrimonio infantil y la protección de los derechos de los menores. “Hoy, los niños californianos están más seguros que nunca”, dijo Newsom.

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¿Qué dice la nueva ley para casarse en California?

Además de tener 18 años, que es un requisito obligatorio e irrefutable, la nueva disposición elimina la posibilidad de que un adolescente o niño obtenga una licencia matrimonial mediante permisos especiales.

Esto significa que no habrá excepciones por embarazo, emancipación, consentimiento familiar o autorización de un juez. Aunque los padres estén de acuerdo con la unión, no podrán solicitar que se permita el matrimonio de su hijo o hija menor de edad.

La legislación también modifica las disposiciones relacionadas con las parejas domésticas (domestic partnerships), una figura legal que permite a determinadas parejas registrar formalmente su relación ante las autoridades estatales. Desde la entrada en vigor de AB 1267, tampoco podrán registrarse en esta modalidad las personas menores de 18 años.

Según la asambleísta Gail Pellerin, los testimonios de sobrevivientes ayudaron a demostrar que detrás de algunas uniones aparentemente voluntarias pueden existir situaciones de abuso, manipulación y coerción.

¿Qué pasa con los matrimonios de menores celebrados antes de 2027?

La nueva legislación no establece que todos los matrimonios realizados anteriormente por personas menores de edad queden anulados automáticamente.

AB 1267 contempla una disposición para los matrimonios celebrados antes del 1 de enero de 2027 bajo los procedimientos legales anteriores. De esta manera, la reforma no invalida de forma retroactiva las uniones que se realizaron conforme a las autorizaciones que entonces permitía el Código de Familia.

La fecha es importante porque marca la transición entre dos marcos legales: hasta el 31 de diciembre de 2026 se mantiene el procedimiento de autorización judicial y consentimiento familiar; a partir del día siguiente, la edad mínima será de 18 años sin excepciones.

Con esta legislación, California se incorpora al grupo de estados que prohíben el matrimonio infantil sin contemplar excepciones. Los otros son: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

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