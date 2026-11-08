Dos paracaidistas fallecen en el condado de Riverside

Dos mujeres paracaidistas con amplia experiencia fallecieron tras tener una colisión en el aire, lo que provocó que sus paracaídas se enredaran, la mañana de este viernes 6 de noviembre en Lake Elsinore, en el condado de Riverside.

La Oficina del Sheriff del condado de Riverside identificó a las dos mujeres paracaidistas como Georgia Jean, de 56 años, residente de Dakota del Sur; y Levi Pimentel, de 29 años, residente de Illinois.

El percance ocurrió cuando Jean y Pimentel se acercaron y tuvieron una colisión aproximadamente a una altitud de 150 pies (45 metros), por lo que sus paracaídas se enredaron, cuando las mujeres se preparaban para aterrizar durante un evento organizado de paracaidismo.

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Las autoridades del condado de Riverside informaron que, aproximadamente a las 11:47 a.m., alguaciles respondieron a una llamada sobre una emergencia aérea en el área de la cuadra 20000 de Cereal Street, en Lake Elsinore.

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a las dos mujeres sobre el terreno mientras recibían asistencia médica. Las dos paracaidistas presentaban lesiones graves, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde fallecieron posteriormente.

La empresa Skydive Elsinore informó que el salto de las dos mujeres, la caída libre y la apertura de sus paracaídas transcurrieron sin ningún problema. Sin embargo, cuando preparaban su aterrizaje, los dos paracaídas chocaron en el aire.

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“La colisión provocó que sus paracaídas se enredaran y ambas sufrieron heridas graves al llegar al suelo“, informó la empresa Skydive Elsinore en un comunicado.

Tras las primeras investigaciones, Skydive Elsinore aseguró que no había ningún indicio de que ocurriera algún mal funcionamiento del equipo.

“Ambas eran paracaidistas experimentadas y con licencia que venían de fuera de la ciudad para participar en un evento organizado de paracaidismo en Skydive Elsinore”, se menciona en el comunicado.

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De acuerdo con Los Angeles Times, en el momento en que ocurrió el accidente, las mujeres estaban practicando para establecer un récord estatal de paracaidismo. Se encontraban entrenando para establecer un récord por la mayor formación femenina en posición vertical en California.

Según otra paracaidista profesional de Arizona, quien también estaba en el grupo que entrenaba, dijo a LAT que saltaron de un avión tomadas de la mano, y que el primer minuto de caída libre transcurrió sin incidentes, hasta que las dos mujeres se acercaron demasiado, lo que ocasionó que sus dos paracaídas abiertos se enredaran.

En su biografía, Georgia Jean escribió que en su trayectoria en el paracaidismo había realizado más de 1,700 saltos.

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