Dos jóvenes detenidas por sospecha de planear tiroteo en escuela del condado de Riverside

Dos adolescentes del condado de Riverside fueron arrestadas como sospechosas de conspirar para llevar a cabo un tiroteo en el Corona High School, informó el Departamento de Policía de Corona (CPD).

Las autoridades dijeron que la investigación comenzó el 6 de octubre de 2026 después de que el FBI alertó al CPD y a la Oficina del Sheriff del condado de Riverside (RSO) sobre amenazas dirigidas en contra de la escuela preparatoria que se publicaron en las redes sociales.

Detectives detuvieron inicialmente a una estudiante de 15 años del Corona High School.

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Después de cumplir órdenes de registro en otras viviendas en el condado de Riverside, y de revisar dispositivos electrónicos y mensajes, los detectives identificaron y arrestaron a otra adolescente de 15 años, estudiante de Norco High School.

El CPD dijo que las órdenes de registro permitieron encontrar evidencias de que las dos estudiantes habían pasado varios meses obteniendo información relacionada con tiroteos escolares y discutiendo la forma en que podrían llevar a cabo una balacera en la Corona High School.

La investigación también demostró que las dos jóvenes hablaron sobre cómo podrían obtener armas para realizar el ataque, dijo el CPD.

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Se mencionó que, durante los allanamientos domiciliarios, no se encontraron armas de fuego.

Las dos adolescentes permanecen bajo custodia de las autoridades acusadas de conspiración para cometer asesinato.

No se conocen, de forma inmediata, más detalles relacionados con este caso, como la fecha en que presuntamente se planeaba el ataque contra la escuela preparatoria en Corona.

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Las autoridades afirmaron que no se ha detenido la investigación.

Una de las cosas que llamó la atención es que las dos sospechosas arrestadas sean mujeres. De acuerdo con un estudio citado por NPR, solo el 3% de los tiroteos que han ocurrido en escuelas involucran a mujeres como perpetradoras.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe comunicarse con el detective George Edwards, del Departamento de Policía de Corona, al 951-279-3656, o por correo electrónico a george.edwards@coronaca.gov.

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