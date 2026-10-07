Estudiante arrestada por amenaza en escuela del condado de Riverside

Una estudiante de 15 años fue arrestada después de una investigación relacionada con una amenaza en una escuela de la ciudad de Corona, en el condado de Riverside.

El Departamento de Policía de Corona (CPD) informó en una publicación en las redes sociales que detectives y agentes de seguridad escolar respondieron este martes a un aviso sobre una amenaza en una escuela preparatoria del Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco.

“La investigación terminó con la detención de una estudiante de 15 años de la Corona High School“, dijo en su comunicado el Departamento de Policía de Corona.

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La identidad de la adolescente arrestada se mantuvo bajo reserva debido a su condición de ser menor de edad.

Los funcionarios policiales no proporcionaron detalles adicionales sobre el tipo de amenaza que ocurrió en el campus escolar, pero aclararon que no existe ningún riesgo para las escuelas ni los estudiantes.

“El Departamento de Policía de Corona y el Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco toman en serio todas las amenazas y mantienen su compromiso de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y la comunidad”, reiteró el CPD.

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Los funcionarios policiales solicitaron a la comunidad que, si ve o escucha algo sospechoso, lo reporte a los oficiales del CPD o al personal escolar.

“Todas las denuncias se toman en serio y se investigan“, aseguraron las autoridades.

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No estaba claro si la estudiante de 15 años detenida podría enfrentar cargos penales o si tendría que afrontar un proceso judicial de menores.

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