CBP incauta casi 1,000 libras de metanfetamina líquida en el condado de Riverside

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron cerca de 1,000 libras de metanfetamina líquida durante una parada de tráfico que se realizó el 29 de septiembre en la Autopista 15, en el área de Temecula, condado de Riverside.

En un comunicado de prensa, la CBP informó que agentes del Sector de San Diego reportaron la parada a un camión, que circulaba sin remolque, en la autopista.

La parada de tráfico ocurrió aproximadamente a un cuarto de milla al norte de las básculas del Centro de Control de Vehículos Comerciales Rainbow, de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en Fallbrook.

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“Durante el control, un agente de la Patrulla Fronteriza asignado a la estación de Newton-Azrak y su perro policía, Loki, permitieron a los agentes descubrir características de metanfetamina líquida oculta en al menos uno de los tanques de combustible del camión”, dijo la CBP en el comunicado.

El conductor y el camión fueron trasladados a la estación de Newton-Azrak, en Murrieta, donde personal especializado en materiales peligrosos extrajo el contenido líquido del tanque, que dio positivo en la prueba de metanfetamina.

Las autoridades dijeron que el peso total del narcótico incautado ascendía a 962 libras, o 115 galones, con un valor en el mercado negro aproximado de $1 millón de dólares.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mencionó que el conductor, que únicamente fue identificado como de nacionalidad mexicana, fue entregado a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y a las autoridades locales para su procesamiento.

“Esta incautación masiva de metanfetamina líquida pone de manifiesto hasta dónde están dispuestas a llegar estas organizaciones criminales transnacionales para introducir narcóticos duros en nuestras comunidades”, dijo el jefe de la CHP del Sector de San Diego, Justin M. de la Torre.

“La vigilancia de nuestros agentes, la fiabilidad de nuestras unidades caninas y nuestra sólida colaboración con otras agencias son fundamentales para desmantelar estas operaciones ilícitas de contrabando y mantener las drogas letales fuera de nuestras calles”, añadió.

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Las autoridades mantienen en curso la investigación relacionada con la incautación del narcótico liquido en el condado de Riverside.

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