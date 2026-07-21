Policía de Anaheim incauta 2,200 libras de metanfetamina

Una reciente redada en contra de las drogas dio como resultado la incautación de aproximadamente 2,200 libras de metanfetamina, informó este domingo el Departamento de Policía de Anaheim (APD).

En una publicación en las redes sociales, la policía de Anaheim dijo que la incautación de la droga fue el resultado de una minuciosa investigación para evitar que la metanfetamina pudiera alcanzar las calles y causar daños a la población.

Según las autoridades de Anaheim, la cantidad de metanfetamina que se incautó durante el operativo podría tener un valor de millones de dólares.

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“Durante una investigación en curso sobre narcotráfico, los detectives de narcóticos del Departamento de Policía de Anaheim llevaron a cabo una vigilancia que derivó en dos paradas de tráfico y, finalmente, en una orden de registro en una vivienda“, dijo el APD en su publicación.

“Esta importante incautación es el resultado de una investigación minuciosa, con perseverancia y trabajo en equipo“, agregó la Policía de Anaheim.

Las autoridades calificaron la incautación de la metanfetamina como “significativa”, gracias a la oportuna intervención que evitó que el narcótico pudiera ser ofrecido al público.

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“Nuestra Unidad Antinarcóticos, la Unidad Canina y los agentes de patrulla colaboraron durante toda la operación, impidiendo que una gran cantidad de drogas peligrosas llegara a nuestras comunidades“, reiteraron los funcionarios del Departamento de Policía de Anaheim.

La droga incautada se encontraba en cientos de bolsas almacenadas en cajas de cartón.

A pesar de que el APD dijo que la incautación derivó de dos paradas de tráfico, no informó si se realizaron arrestos de sospechosos en relación con la incautación de metanfetamina.

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El mes pasado, se incautaron más de 800 libras de metanfetamina durante un operativo en contra de las drogas en Palmdale.

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