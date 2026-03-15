Hispano arrestado en Anaheim tras fugarse de libertad condicional por asesinato

Un hispano que se encontraba en libertad condicional después de ser condenado por asesinato fue arrestado en Anaheim tras quitarse un brazalete electrónico y desaparecer durante dos días en el condado de Orange.

José Ángel Aguilar, quien era menor cuando cometió el crimen de una persona en Anaheim en 2021, cumple su condena desde entonces en un centro de detención juvenil del Departamento de Libertad Condicional del condado de Orange.

Después de su breve fuga, el hispano logró ser capturado por la policía de Anaheim.

Sigue leyendo: Fiscal de Los Ángeles se opone a liberar a los hermanos Menéndez

Según el Departamento de Libertad Condicional, se les informó que, en febrero, el tribunal de menores le había concedido a Aguilar formar parte de un programa académico con un permiso semanal.

Sin embargo, el 6 de marzo, agentes del departamento acudieron a los tribunales para solicitar la revocación de dicho permiso debido a la preocupación por posibles infracciones recientes.

Al hispano se le permitió que continuaran los permisos sin goce de sueldo, pero cuatro días después, el 10 de marzo, Aguilar desconectó su monitor GPS y escapó.

Sigue leyendo: Erik Menéndez ingresado de urgencia en un hospital de California

Aguilar, quien actualmente tiene 22 años, estaba tomando clases semanales en el Santiago Canyon College, en la ciudad de Orange, cuando interrumpió la transmisión del GPS y se dio a la fuga, lo que provocó una búsqueda por parte de las agencias de libertad condicional y de la policía.

El Departamento de Policía de Anaheim (APD) investigó el asesinato que involucró a Agular en 2021, y tras enterarse de su desaparición, intervino para ayudar a encontrarlo.

La noche del 12 de marzo, un escuadrón SWAT del APD localizó al joven hispano en la habitación de un motel en el área de Buena Park.

Sigue leyendo: Polémica por libertad condicional a violador de California que agredió sexualmente a 100 mujeres

El supervisor del condado de Orange, Don Wagner, dijo que este caso estaba provocando muchas dudas sobre las licencias sin goce de sueldo en el ámbito académico.

“¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podemos dejar salir a esta gente? Gastamos mucho dinero en el condado, y sé que también en el sistema penitenciario estatal, para programas educativos. No entiendo por qué no fue suficiente”, expresó Wagner.

“Es una ley estatal que no lo permite. No sé si el juez estaba atado de manos y tuvo que hacerlo o qué, pero es un pésimo programa. Es una idea errónea, y no hay ninguna razón válida para que estas personas, que son peligrosas para la comunidad, anden libres”, añadió.

Sigue leyendo: Liberan al autor de agresiones al volante en California

El supervisor Wagner aseguró que se estaba trabajando con la fiscalía para presentar una propuesta legislativa que sugiera un cambio en las licencias sin goce de sueldo.

“Nos tomamos muy en serio las infracciones del GPS“, afirmó el jefe de libertad condicional del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Orange, Daniel Hernández.

Los tribunales revocaron una orden anterior que permitía a Hernández hacer declaraciones sobre el caso de Aguilar.

Sigue leyendo: Sujeto considerado armado y peligroso es buscado por la policía de Los Ángeles

Sin embargo, Aguilar aseguró que en los últimos tres años, se amplió el alcance de los departamentos de libertad condicional, lo que les obliga a albergar a delincuentes juveniles violentos de hasta 25 años.

Sigue leyendo:

· Oscar Pistorius pide que le declaren apto para la libertad condicional tras 10 años del asesinato de su novia

· Condado de Los Ángeles y oficiales de libertad condicional son demandados por uso de fuerza excesiva contra joven detenido

· Supervisor de libertad condicional acusado de uso de fuerza excesiva contra adolescente