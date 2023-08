Condado de Los Ángeles y oficiales de libertad condicional son demandados por uso de fuerza excesiva contra joven detenido

El Condado de Los Ángeles y oficiales de libertad condicional fueron demandados por derechos civiles por u presunto uso de fuerza excesiva contra un adolescente detenido en un campamento juvenil en Malibu.

La demanda acusa que los oficiales se extralimitaron para someter al joven detenido y no compartieron un video del incidente, que ocurrió en octubre de 2020, con la Oficina del fiscal de Distrito, pese a que los funcionarios del condado así lo pidieron.

Entre los demandados está el oficial de libertad condicional Óscar Cross, acusado la semana pasada por usar fuerza innecesaria mientras él y otros cuatro agentes intentaban someter a Beckham Cardona, entonces de 17 años, en una instalación del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, en Camp Kilpatrick, el 23 de octubre de 2020.

La demanda fue presentada la noche de este martes en la Corte de Los Ángeles.

Según la demanda por daños no especificados, Cross, el exjefe de libertad condicional Adolfo Gonzales, y otros oficiales, “detuvieron, agredieron y asfixiaron de manera indebida e injusta” a Cardona después de que pidió más comida al personal del campamento.

La demanda se presentó este martes en la corte de Los Ángeles.

El departamento de libertad condicional dijo, en un comunicado, que no hace comentarios sobre litigios pendientes, aunque aclaró que tiene “una política de tolerancia cero con respecto al abuso sexual, el acoso sexual y el uso innecesario de la fuerza contra nuestros jóvenes”.

“Quiero justicia”, exclamó Cardona, quien cumple 20 años el mes próximo, durante una conferencia de prensa.

El joven dijo que aún sufre dolor de espalda y mencionó que tenía miedo de presentarse debido a las supuestas amenazas de que sería enviado a una prisión para adultos mientras permaneció en las instalaciones de Camp Kilpatrick.

“No solo lo maltrataron, sino que lo encubrieron. Lo encubrieron y no denunciaron el abuso infantil. Podrían ser procesados por ese delito, de no denunciar el abuso infantil”, dijo el abogado de Cardona, Luis Carrillo.

La denuncia dice que los oficiales “sujetaron indebidamente a Cardona y luego lo inmovilizaron en varios puntos de su cuerpo, doblando su cuerpo por la mitad, causándole un dolor extremo”. Se menciona que cortaron el suministro de aire de la víctima cuando Cross y otros oficiales supuestamente colocaron un peso excesivo en la garganta y pecho de Cardona.

Los oficiales no liberaron la presión sobre el cuello y pecho de Cardona hasta que el cuerpo de loa víctima quedó fláccido por la fuerza excesiva.

En la demanda se expone que Cardona, en el momento del incidente, estaba “desarmado, desnutrido, no delinquió, no había amenazado a nadie, no estaba dispuesto a dañar a nadie y no representaba una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para nadie”.

El fiscal del Condado de Los Ángeles, George Gascón, presentó acusaciones contra Óscar Cross la semana pasada en relación con el incidente.

Inicialmente, Gonzales no compartió el video con las agencias de supervisión que monitorean el departamento de libertad condicional y se negó a compartirlo con la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, pese a que funcionarios del condado lo instaron a hacerlo.

Después de que el video se hiciera público, el fiscal George Gascón anunció el mes pasado que presentó cargos penales contra Cross en relación con el incidente.

Cross fue acusado de un cargo de asalto en función como autoridad, y en caso de ser declarado culpable podría ser sentenciado a tres años en la cárcel del condado.

