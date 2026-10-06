Google muestra cuándo deberías reservar vuelos para el Día de Acción de Gracias y Navidad

Las vacaciones de fin de año suelen ser uno de los momentos más costosos para viajar en avión. La demanda aumenta, los aeropuertos reciben a más pasajeros y encontrar una tarifa conveniente puede convertirse en una carrera contra el calendario. Para quienes planean visitar a familiares en Estados Unidos, elegir el momento adecuado para comprar el boleto puede marcar una diferencia importante.

De acuerdo con datos de Google Flights, los viajeros que planean volar durante el Día de Acción de Gracias deberían considerar octubre como el momento más conveniente para reservar. Para Navidad, la recomendación es no esperar demasiado y comprar los boletos antes de Halloween.

¿Cuándo reservar vuelos para Acción de Gracias?

Google Flights analizó cinco años de datos de vuelos para determinar cuándo suelen aparecer las tarifas más bajas. Para viajes alrededor del Día de Acción de Gracias, el mejor momento se encuentra aproximadamente 34 días antes de la salida.

Este año, la celebración será el 26 de noviembre. Para quienes planean viajar el miércoles previo, el 22 de octubre aparece como una fecha especialmente favorable para buscar y reservar vuelos.

Los viajeros pueden encontrar mejores tarifas entre 57 y 21 días antes de la salida, por lo que todavía existen oportunidades para comparar precios y evitar las semanas de mayor demanda.

¿Y para los vuelos de Navidad?

Quienes planeen viajar durante Navidad tienen un poco más de margen, aunque tampoco conviene dejar la compra para última hora. Según Google Flights, las tarifas más bajas suelen aparecer alrededor de 56 días antes del viaje. La ventana con mejores oportunidades se extiende entre 33 y 67 días antes de la salida.

Con Navidad el 25 de diciembre, los mejores precios podrían encontrarse entre finales de octubre y mediados de noviembre. Para los viajeros que todavía no han comprado sus boletos, estas semanas serán especialmente importantes para comparar.

Cambiar el día del viaje también puede ahorrar dinero

La fecha de compra no es el único factor que puede reducir el costo. Hopper, un sitio comparador de vuelos, recomienda evitar los días de mayor movimiento en los aeropuertos.

Para Acción de Gracias, viajar el lunes o martes anteriores puede resultar más económico que hacerlo el miércoles. También recomienda evitar el regreso del domingo 29 de noviembre, cuando aumenta la demanda de vuelos.

Una estrategia similar puede aplicarse durante Navidad. Hopper aconseja evitar viajar los días 18, 19 y 20 de diciembre, así como el 27 de diciembre, domingo posterior a Navidad.

Los vuelos serán más caros este año

El precio de los boletos también refleja el incremento de los costos que enfrentan las aerolíneas. El combustible para aviones se ha encarecido, en parte por las tensiones relacionadas con el conflicto en Medio Oriente.

Antes de que comenzara el conflicto a finales de febrero, el precio promedio mundial del combustible para aviones era de $99 dólares por barril, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El precio llegó a $209 dólares en abril y se ubicó en $195 dólares a mediados de septiembre, de acuerdo con datos citados por IATA de S&P Global Energy Platts.

Según Hopper, el vuelo nacional de ida y vuelta promedio para Acción de Gracias cuesta $402 dólares, 31% más que el año pasado. Para Navidad, el promedio alcanza $452 dólares, un aumento de 23%.

Para quienes todavía necesitan comprar boletos, comparar distintas fechas puede ser tan importante como decidir cuándo reservar. Una diferencia de uno o dos días puede cambiar considerablemente el precio, especialmente durante las semanas de mayor demanda en las próximas festividades más importantes en los Estados Unidos.

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