Precio del dólar en México hoy, 8 de octubre del 2026

Después de los movimientos registrados en los últimos días, quienes necesitan comprar o enviar dólares desde Estados Unidos a México encontrarán distintas referencias que pueden cambiar durante la sesión.

El dólar estadounidense se cotiza en promedio a $18.02 pesos mexicanos durante la apertura de este jueves 8 de octubre, una variación al alza de 0.23% frente a los $17.98 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. Como referencia general, la divisa nacional se ubica alrededor de los $18.03 pesos por dólar en promedio.

En la última semana, el dólar acumula un descenso de 0.77% frente al peso mexicano. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, la moneda estadounidense registra un retroceso de 2.36%.

El comportamiento del tipo de cambio mantiene una tendencia positiva después de una jornada consecutiva de ganancias. La volatilidad actual se ubica en 5.58%, por debajo de una referencia de 7.72%. Esta diferencia apunta a un escenario de mayor estabilidad en el mercado cambiario, aunque el precio del dólar puede presentar movimientos durante el día.

Durante la sesión del miércoles, el peso mexicano tuvo una jornada de altibajos. La moneda local logró mantenerse nuevamente por debajo del nivel de las 18 unidades, aunque apenas en el límite, después de que se conocieran las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El avance inicial del dólar estuvo acompañado por un incremento en los precios del petróleo. Posteriormente, la moneda estadounidense perdió parte de ese impulso y el crudo también registró una caída, modificando el comportamiento de los mercados.

Los inversionistas mantienen ahora la atención en los próximos datos económicos de México. Este jueves el Banco de México (Banxico) dio a conocer que la inflación en el país vecino fue de 3.45% en septiembre, información que podría generar nuevos movimientos en el mercado cambiario.

De acuerdo con Banxico, el dólar terminó el miércoles en $17.9837 pesos por unidad, según el promedio de las transacciones bancarias. En el mercado cambiario, donde la cotización puede modificarse durante toda la jornada, el billete verde cerró el 7 de octubre alrededor de los $17.98 pesos.

Para este jueves, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico en días hábiles, se estableció en $17.9780 pesos por dólar.

Para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, el tipo de cambio quedó establecido en $17.9670 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

El precio que reciben los consumidores puede cambiar dependiendo del banco y de si compran o venden dólares. Este jueves, las principales referencias muestran las siguientes cotizaciones:

Afirme: compra en $17.00 pesos y venta en $18.60 pesos.

Banamex: compra en $17.41 pesos y venta en $18.43 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.25 pesos y venta en $18.49 pesos.

Banorte: compra en $16.70 pesos y venta en $18.35 pesos.

Con las referencias de los bancos de este jueves, Banamex registra el precio de compra más elevado, lo que significa que te paga más por tus dólares entre las instituciones señaladas. Por otro lado, Banorte ofrece el precio de venta más bajo, por lo que sus billetes verdes resultan más baratos para quienes necesitan comprar dólares.

Para quienes reciben dinero de familiares en Estados Unidos, también resulta importante revisar cuánto paga cada compañía de transferencias internacionales. Este jueves, estas son las cotizaciones de las empresas de envío de remesas más populares entre ambos países:

Western Union ofrece una referencia de $17.69 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado.

ofrece una referencia de enviado. En MoneyGram , el tipo de cambio se ubica en $18.54 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

, el tipo de cambio se ubica en . Con Wise, la persona que recibe el dinero en México obtiene $17.91 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

Estas cifras son referencias momentáneas y pueden cambiar a lo largo de la jornada. El monto final de una transferencia también puede verse afectado por comisiones, cargos u otras condiciones de cada servicio.

Si vas a comprar dólares, venderlos, enviar dinero a México o realizar un pago en moneda extranjera, conviene verificar la cotización vigente justo antes de completar la operación. El precio que aparece en una referencia puede ser diferente al disponible minutos después en ventanilla o al momento de confirmar una transferencia.

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