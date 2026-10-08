El servicio de agua en EE.UU. ha subido un 62% en una década: ¿dónde es más caro?

Abrir la llave del agua es una de esas acciones cotidianas, poco valoradas, que suelen pasar desapercibidas hasta que llega la factura o que deja de fluir el vital líquido. Para millones de familias en Estados Unidos, ese gasto se ha convertido en una carga cada vez mayor, especialmente en lugares donde el mantenimiento de las redes y las inversiones necesarias han elevado las tarifas.

El costo del agua que reciben los hogares estadounidenses aumentó 62% durante la última década, de acuerdo con un nuevo análisis de Food and Water Watch. El grupo estudió 500 de los sistemas de agua potable comunitarios más grandes del país, que en conjunto abastecen a unos 155 millones de personas.

Para calcular el gasto, la organización tomó como referencia el precio de 60,000 galones de agua al año. Esta cantidad corresponde al consumo estimado de un hogar para actividades como beber, bañarse, lavar ropa y otros usos cotidianos. El análisis no contempla las facturas correspondientes a aguas residuales ni al manejo de aguas pluviales.

El promedio pagado el año pasado entre los sistemas analizados fue de $531 dólares. Sin embargo, la diferencia entre ciudades puede ser considerable. En Hempstead, Nueva York, el sistema público de agua cobró un promedio de apenas $133 dólares anuales, la tarifa más baja registrada en el estudio.

En el extremo contrario aparece San José, California, donde los residentes atendidos por la empresa privada San Jose Water pagaron un promedio de $1,416 dólares durante 2025. El monto representa un incremento de 163% frente a lo que se cobraba una década atrás.

Las diferencias también aparecen al comparar estados. Idaho registró las facturas promedio más bajas entre sus tres principales sistemas, con un costo de $286 dólares durante 2025. Virginia Occidental tuvo los gastos más elevados, ya que sus dos sistemas más grandes, administrados por American Water, cobraron un promedio de $1,383 dólares al año.

¿Por qué está subiendo el precio del agua?

Food and Water Watch señala que las tarifas han aumentado mientras las empresas de servicios públicos destinan más recursos a renovar infraestructura antigua y adaptar sus sistemas a los efectos del cambio climático.

La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE) indicó en su Informe de Evaluación de Infraestructura de 2025 que, desde el año fiscal 2022, el Congreso ha destinado al menos $1,000 millones de dólares menos de lo autorizado para un fondo federal dedicado a proyectos estatales de infraestructura hídrica.

Además, un estudio de 2023 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estimó que los sistemas de agua potable de todo Estados Unidos necesitarán una inversión de $625,000 millones de dólares durante los próximos dos años para realizar mejoras y cumplir con los requisitos sanitarios.

Otro factor que marca una diferencia importante es quién administra el servicio. Según Food and Water Watch, los sistemas operados por compañías privadas con fines de lucro cobraron un promedio de $823 dólares por el agua en 2025. Esa cifra fue $329 dólares superior a la registrada por los sistemas públicos.

Para los hogares, el incremento significa que el costo de un servicio esencial puede variar ampliamente dependiendo del lugar donde viven y de quién administra su suministro, si una empresa privada u otra pública.

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