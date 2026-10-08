Amazon recortará a casi 1,000 empleados: ¿quiénes se quedarían sin trabajo?

Amazon es uno de los comercios electrónicos más grandes del mundo, sin embargo, el contexto actual también se ha convertido en un desafío para el negocio. La compañía de Jeff Bezos atraviesa otra etapa de ajustes, dejando muy lejos su fuerte crecimiento durante la pandemia.

Amazon recortará menos de 1,000 puestos de trabajo administrativos, principalmente en su división de tiendas, según informó Reuters. Esta área supervisa el principal sitio de comercio electrónico de la compañía y concentra parte de las operaciones que sostienen su negocio de ventas en línea.

La nueva reducción de plantilla ocurre poco después de Prime Big Deal Days, el evento de ofertas de octubre de Amazon, que se llevó a cabo el martes y miércoles.

La decisión también se suma a una serie de despidos mucho mayores que comenzaron el año pasado y se extendieron hasta enero, con alrededor de 30,000 puestos eliminados.

¿Qué empleados de Amazon serían los afectados?

Los recortes no estarían limitados a un solo departamento. Mensajes internos de Slack revisados por Reuters y compartidos por trabajadores afectados indican que varias divisiones de Amazon sufrirán cambios.

Entre las áreas señaladas están el servicio de atención al cliente y los servicios para socios comerciales. También habría empleados de otras unidades de la compañía entre los afectados. Los trabajadores involucrados estarían ubicados en Estados Unidos, India y Reino Unido.

Una persona familiarizada con el asunto confirmó a Reuters que la última ronda afectaría a menos de 1,000 empleados. De acuerdo con la empresa, la medida es parte de una modificación de su estructura empresarial.

“Hemos ajustado algunos aspectos de nuestro negocio de tiendas porque creemos que esta estructura nos permitirá cumplir mejor con nuestras prioridades”, declaró Amazon en un comunicado enviado por correo electrónico.

La decisión refleja un cambio importante respecto a los años de expansión que vivió la empresa durante la pandemia de COVID-19. El aumento de las compras por internet llevó a Amazon a ampliar considerablemente su plantilla, pero la compañía posteriormente comenzó a reducir puestos corporativos y administrativos.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ya había hablado sobre este proceso durante una entrevista con Bret Baier, principal presentador político de Fox News, en el programa “Special Report”. Bezos señaló que la empresa se encontraba en una “posición muy especial” después de haber aumentado de manera sustancial su plantilla durante la pandemia.

El empresario también abordó las preocupaciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y su posible impacto sobre el empleo. Bezos reconoció los temores existentes, aunque dijo que no coincidía con quienes anticipan un escenario más negativo para los trabajadores.

Por ahora, la nueva ronda se concentra principalmente en funciones administrativas de la división de tiendas, pero los mensajes internos apuntan a una afectación más amplia.

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