La Opinión Hoy: Alexandria Ocasio-Cortez pide abolir ICE

La congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE por sus siglas en inglés, esto durante un foro con estudiantes en Ithaca, New York. Aquí cuestionó el uso de la inteligencia artificial, reconocimiento facial y otras herramientas de vigilancia en los operativos migratorios de la administración de Donald Trump.

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El encuentro llamado Estudiantes contra multimillonarios fue organizado por More Perfect University junto con grupos estudiantiles de Cornell, ahí Ocasio Cortez sostuvo que las prácticas actuales de ICE forman parte de un sistema de vigilancia que se expandió después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y afirmó que la agencia usa inteligencia artificial, reconocimiento facial y vigilancia para ir tras cualquier persona sin importar su estatus migratorio.

La legisladora también cuestionó la poca rendición de cuentas su relación con centros de detención privados. Sus declaraciones llegan en medio de un fuerte debate nacional, un informe de amnistía internacional documentó denuncias por entradas sin orden judicial, redadas peligrosas y uso de la fuerza contra personas que no oponían ningún tipo de resistencia, mientras que ACLU sigue casos por agresiones y detenciones injustificadas, incluidas afectaciones contra ciudadanos estadounidenses.

El departamento de Homeland Security defiende a la agencia y asegura que sus agentes enfrentan cada vez más riesgos.

En el mismo foro, Ocasio Cortez habló también sobre el costo de la educación superior y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, defendiendo la universidad pública gratuita. Llamó también a los estudiantes a organizarse antes de las elecciones de medio término del mes de noviembre y también criticó a universidades de élite en el contexto de una demanda relacionada con Cornell.

Su aparición ocurre mientras crece la atención sobre su futuro político. Ha dicho que decidirá después de las elecciones de medio término si buscará otro cargo. Entre las opciones que se mencionan está una candidatura presidencial en 2028 o una carrera por el Senado.

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En las recomendaciones musicales de esta semana Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida, nos trajo las siguientes:

“El primero de ellos es una colaboración que ya había ocurrido antes y me refiero Ash y Has con Cristian Castro resulta que las famosas hermanas méxicoamericanas y el cantante que no necesita presentación mexicana antes en él hace como 13 años habían grabado un tema que se llama te amaré más allá, que les había ido muy bien pues quisieron recuperar o repetir la experiencia con una canción que se llama Que te cases, es una emotiva balada en la que dos personas descubren que todavía existe amor pero que ya no existe tiempo para estar juntos“, dijo Pérez.

Agregó que “Hay un videclip donde se lleva esta historia una boda íntima donde mientras todo celebran el comienzo de una nueva vida hay dos personas que algunas veces se imaginaron un futuro juntos en silencio y se despiden de alguna manera, hay que destacar Ash hace hincapié que fue muy agradable grabar esta canción con Cristian Castro aquí a quien dijeron que de quien dijeron que era muy difícil concentrarse porque como sabemos él tiene su reputación de que es muy simpáticos siempre está echando el chiste”.

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