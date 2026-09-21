La Opinión Hoy: Miguel Borja se viste de héroe y le rescata el empate al América

Después de un fin de semana con mucho fútbol y nos habló sobre este tema Carlos Millet y Enrique Hernández, periodistas de La Opinión.

“Tengo que decir que hace mucho tiempo que no había un clásico de la Liga MX, un clásico del fútbol mexicano que al menos a mí me generara tanta expectativa, esa es la verdad América y Chivas se enfrentaron el sábado en un marco pues la verdad inmejorable, porque habíamos estado acostumbrados a que la verdad sea dicha a que el América llegara como en una posición mucho más arriba en la tabla, sobre todo los últimos 5 años. Chivas llegaba siempre como víctima de pronto en algunos casos sacó algunos buenos resultados porque sí es verdad que los clásicos son partidos diferentes. Eso es un hecho absolutamente en cualquier parte del mundo”, dijo Carlos Millet.

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Agregó “Pero en esta ocasión llegaban muy parejos, muy parejos, y la verdad lo que ocurrió en el estadio Banorte, el estadio Azteca, pues estuvo a la altura, la verdad buen partido, quedaron empatados a dos, pero fue un buen encuentro, fue un buen encuentro. Chivas, la verdad, dominó prácticamente todo el partido, Enrique, hasta el minuto 70, que es cuando el América reacciona, pero el Guadalajara mostrando pues la verdad mucho mejor fútbol, se entienden mucho mejor en la cancha, es un equipo que también ya trae una inercia importante, llevan trabajando juntos y con Milito ya más de un año. En fin, Chivas es un equipo muy serio y el América, la verdad, como se dice en el argot de los autos, pues la verdad pasando aceite, Enrique, la verdad”.

Millet afirmó que “completamente yo creo que yo creo que estuvo a la altura sí, sí creo que Chivas hubiera pues decir merecido es un poquito luego es polémico, no. Pero yo creo que Chivas debió haber sacado este partido de una manera hasta fácil, la verdad. En el primer tiempo, la verdad, se quedaron muy cortos, pudieron haber metido hasta tres goles o más. América estaba muy desorientado, muy desconcertado por la velocidad de Chivas. Hubo momentos en que, de hecho, los dos goles del Guadalajara, Chivas toca el balón casi 25 veces sin que el América la pueda recuperar”.

“Entonces, pues mira, si algo se le puede dar se le puede decir darle un baile, es completamente a lo que pasó en el primer tiempo. Pero, pues bien, lo dices, el América es el América, no se queda con nada, no hay que matarlo de verdad porque si no pues da este tipo de pues diría yo sorpresa, aunque hay que decir y mención merece aparte, querido Enrique, el impresionante golazo, el 2-1 que anota Miguel Borja, que, de verdad mira, no quiero exagerar, tú sabes, hermano, que tengo muchos años viendo fútbol y tengo que decir que este es uno de los goles más hermosos que yo he visto en la historia del Estadio Azteca, esa es la verdad. Y mira que se han metido golazos”

Por su parte, Enrique Hernandez dijo que “el clásico no decepcionó es quedarse un poquito corto porque realmente creo que hace mucho no vivíamos un clásico tan intenso como este. Un poco por la situación en la que ambos equipos llegaron a este momento. En este caso, como bien mencionas, Chivas ligeramente favorito por todo lo que ha venido haciendo a lo largo del torneo y en una primera etapa de este partido, buena parte de él mismo, mostrando por qué llegaba con esta etiqueta de equipo favorito para este partido, pero el América sacando la casta y jugando el clásico como se tiene que jugar un clásico, no. Entonces creo que la gente es curiosa, pero me parece que ambos aficionados, ambas aficiones pueden salir satisfechas de lo visto”.

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