La Opinión: Crece el temor y el debate sobre frenar AI

El debate sobre hasta dónde debe llegar el desarrollo de la inteligencia artificial ha abierto una nueva división política, ya que después de que algunos de los principales ejecutivos de la industria advirtieran sobre riesgos potencialmente graves, mientras el presidente Donald Trump y líderes republicanos rechazan frenar el avance tecnológico por temor a que China tome la delantera.

</p>

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que una regulación apresurada podría convertirse en una desventaja estratégica para el país e incluso una amenaza.

El republicano planteó reunirse con altos ejecutivos de las compañías de inteligencia artificial para discutir posibles reglas, una propuesta que, según él, ya había conversado con el presidente Trump, “El mismo presidente se sumó al rechazo a una posible moratoria y calificó de fuerzas negativas a quienes impulsan mayores restricciones”. Esto durante unas declaraciones a medios irlandeses y aseguró que Estados Unidos mantiene la ventaja en este rubro frente a China.

La posición de la Casa Blanca contrasta con la creciente preocupación expresada por algunos de los empresarios e investigadores más influyentes del sector.

Darío Amodei, director ejecutivo y cofundador de Anthropic, pidió reducir el ritmo de desarrollo ante la posibilidad de que sistemas cada vez más autónomos puedan generar daños difíciles de contener.

“No les voy a mentir, existen peligros reales”, así lo declaró Amodei a CBS, donde también acusó aparte de la industria de haber mentido sobre los riesgos de esta tecnología.

La presión política ocurre mientras la preocupación ciudadana también aumenta. Una encuesta de NBC News señala que 70% de los estadounidenses se siente más preocupado que emocionado por la inteligencia artificial y 69% rechaza por completo la construcción de centros de datos en sus comunidades.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida, nos cuentó acerca de las mejores novedades musicales en Dale Play,

“Lo habíamos comentado ya en otras ocasiones de lo que fue la presentación por durante dos fines de semana de Carin León en la esfera de Las Vegas. Él acaba de darle cierre a esa, como dije, histórica presentación de varias fechas. Como sabemos, fue el primer latino, el primer mexicano, pero además el primer latino que se presentó en ese tan importante escenario que, como sabemos, se destaca por ser muy tecnológico, con tener el mejor sonido”, dijo Liseth Pérez .

Agregó que “Además, es muy, muy visual, yo estoy seguro que todos quienes nos escuchan han visto muchos de los videos que han estado compartiendo los fans de Carin León por las redes sociales, porque la verdad por lo que pude ver, lamentablemente no pude estar presente porque como sabes también soy fan de este cantante, no pude asistir, pero estuve muy pendiente y vi que sin duda fue todo un exitazo”.

Seguir leyendo: