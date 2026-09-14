La Opinión Hoy: El Rebaño Sagrado, en gran momento

Carlos Millet junto a Enrique Hernández nos hablaron sobre lo más resaltante en el mundo del deporte durante el fin de semana, además que nos trajeron información acerca de los tres clásicos que se llevaron a cabo en el fútbol mexicano.

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“Habría que decir que dos buenos y uno verdaderamente malo. Esa es la verdad, pero bueno, en orden cronológico vamos a empezar simplemente como empezaron Tigres y Monterrey empataron a cero en un partido pues que no estuvo tan malo como el marcador lo puede indicar, pero que sí nos deja claro la crisis enorme que están pasando los equipos en Monterrey. Nosotros pensábamos que ahora con Almeida los Rayados iban a estar un poco mejor, pero no es así”, detalló Carlos Millet.

Agregó que “entonces un 0-0, pues repito, no deja tan claro como fue el partido estuvo más emocionante de lo que dice, pero pues no andan, no andan los equipos de Monterrey. El que sí fue un partidazo, permítanme decirles, el Cruz Azul América, 4-3, gran partido, volteretas, goles por todos lados y bueno, pues la verdad es que el América cayó ante el primer peso completo que tuvo con que ver que ver con ellos en la liga”

Mientras, Enrique Hernandez aseguró que “justo eso lo que quería comentarte, se venía hablando mucho del paso del América, pero también se había mencionado que le hacía falta un rival que lo pusiera realmente a prueba y eso fue ni más ni menos que el campeón”.

Millet apuntó que “ya lo habíamos visto un poco ahí en la League Cup cuando el Monterrey pues este fue, o sea, un equipo o un equipo serio también les pasó por encima Cruz Azul. Pues a lo mejor América merecía un poco más, a lo mejor merecía el empate, pero pues Cruz Azul es un equipo con mucho oficio, sigue siendo el campeón. Y la verdad es que yo creo que al América no lo vamos a ver en esa cima general a partir de este momento. Es buen equipo, los trae muy bien Guillermo Almada, pero es verdad que le vienen los partidos más complicados. Se viene pronto un clásico, luego el partido contra el Toluca que verdaderamente está volando también, Y bueno, pues sí, pero bueno, un gran partido de esos que dan que dan gusto. Uno sabe que esos partidos siempre se ponen buenos, pero bueno, la verdad sí da gusto verlos”

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