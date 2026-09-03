La Opinión Hoy: Trump presume su influencia en varios países latinoamericanos

El presidente Donald Trump volvió a presumir de la influencia política que según él ha ejercido en América Latina y aseguró que varios gobiernos de la región han dejado atrás a la izquierda para acercarse a posiciones de derecha.

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Esto durante una conferencia en la Casa Blanca donde Trump puso especial énfasis en Colombia y en la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, a quien respaldó públicamente durante la campaña presidencial de este 2026.

El presidente recordó que Espriella no partía como favorito en la contienda y destacó que finalmente consiguió imponerse en las urnas.

Pocos días después de la investidura del mandatario colombiano, Washington incorporó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, una coalición regional enfocada en combatir organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El mandatario también aseguró que Estados Unidos mantiene actualmente mejores relaciones con varios gobiernos de la región.

“Tenemos una buena relación con Brasil, una buena relación realmente casi con todos ahora”, esto lo dijo al sostener que esos países muestran mayor respeto hacia Washington. El mandatario también mencionó Argentina y destacó su relación con Javier Miley, mientras que Brasil y México permanecen entre los principales gobiernos de la región con posiciones de izquierda todavía.

Farándula

Jailene Girón, nos habló sobre el mundo de los espectáculos, Jailene, específicamente va a haber música nueva de una estrella pop que amamos, amamos sus decisiones, incluso su vida privada.

“En el ámbito de la música ha sido una semana, unos días muy muy difíciles, porque recordemos que hace unos días tuvimos el fallecimiento de Dolly Parton y justamente el artista de la que vamos a hablar el día de hoy tenía una relación, una conexión muy grande con Dolly y hoy se encuentra en un momento pues algo agridulce porque si bien se encuentra triste por esta partida, también tiene mucho que celebrar y esto es el próximo lanzamiento de su décimo álbum de estudio, el que anunció recientemente, va a llevar por título Bass Persuades y llegará, estará listo en todas las plataformas digitales para descarga el próximo 18 de septiembre”, dijo Jailene Girón.

Agregó que “lo anunció a través de sus redes sociales, fue una un anuncio que llegó no tan de sorpresa. Por qué porque recordemos que inició con un cambio un poco gradual en sus redes sociales, se quitó el Cyrus de la biografía, de todas sus redes y llegó finalmente con este anuncio. Nos comenta que está llena de emoción porque se trata de una nueva etapa a nivel profesional, pero también personal. Y además de que este disco va a estar a la mano para todos sus fans, el próximo 18 de septiembre, anunció que regresa a los escenarios en un en un sitio, en un recinto que le emociona bastante”.

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