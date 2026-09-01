La Opinión Hoy: Leo Messi le dice adiós a la selección argentina

Leo Messi oficializó este lunes su retiro definitivo de la selección de fútbol de Argentina, a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales de redes sociales.

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El eterno capitán del combinado nacional Alvis Celeste puso fin a un ciclo de más de dos décadas. vistiendo esta camiseta a los 39 años de edad. El atacante confirmó que la determinación la tomó tras la final del mundial del 2026 disputada ante España.

En su escrito, el jugador reconoció la dificultad de dar este paso asumido sobre su futuro internacional: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años en que se ganó todo, antes también siempre peleé y dejé todo por esta camiseta”.

Definitivamente este es el fin de una era. La decisión de Messi comenzó a gestarse inmediatamente después de la conclusión del Mundial.

El propio futbolista detalló en su comunicado oficial que redactó las líneas de su despedida desde el pasado 21 de julio, es decir, dos días después de la final disputada en New Jersey, aunque optó por postergar su difusión pública hasta finales de agosto.

La reafirmación de su postura coincidió además con un contexto personal muy complejo tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en la ciudad de Rosario en Argentina.

La impresionante trayectoria de Leo Messi en la selección mayor de su país comenzó oficialmente en agosto de 2005 durante un partido amistoso frente a la selección de Hungría. A lo largo de 21 años de competencia internacional en la categoría absoluta y combinados juveniles, el atacante superó las marcas de presencia y anotaciones históricas del equipo argentino, cerrando un ciclo deportivo verdaderamente histórico que incluye la obtención de los títulos más relevantes del panorama global.

El registro de trofeos conquistados por Messi simplemente es impresionante. Una copa mundial de la FIFA, dos Copas América, una copa de campeón de campeones con Embolo UEFA, también conocida como finalísima, la Copa Mundial Sub20 de la FIFA y desde luego la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. Hasta siempre, Leo Messi, un inmortal del fútbol internacional.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida, nos comentó acerca de las mejores novedades musicales en Dale Play.

“Esta semana traemos varios estrenos, como es de costumbre, muy interesantes, de varias artistas y de varios géneros. Y el primero de él es el de Natanael Cano que está de estreno, habíamos hablado en unas semanas anteriores sobre alguno de los sencillos que había estado entregando, pues ya el álbum completo está disponible y se llama Simplemente Natanael Cano volumen 1. Yo creo que hace referencia a que con este álbum él hace su regreso oficial a los corridos tumbados, el género del que es considerado, por supuesto, uno de los grandes pioneros. Como recordamos en el 2025 él sacó el álbum por qué la demora, donde él se acercó a géneros como el trap, el reggaetón, hasta el afrobeat y resulta que bueno, ahora quiere volver al lenguaje musical que ha estado en el centro de su historia y de su carrera”, dijo Liseth Pérez.

Agregó que “Pero nos dicen que no se trata simplemente de mirar atrás, sino que es un artista ahora que tiene, por supuesto, mayor experiencia, sin duda, más control creativo y una perspectiva diferente después de casi una década eh siendo un nombre un nombre relevante en lo que la música mexicana contemporánea se refiere. El álbum tiene 15 canciones en total que recurre que recurren temas como la superación, la lealtad, por supuesto, el amor que nunca falta, la vida en la sierra, canciones inspiradas en Sonora, que es la tierra donde creció. Y bueno, es un proyecto que nació, como dice, de manera tiempo y la canción Frente a Frente de Janet”.

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