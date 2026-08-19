La Opinión Hoy: Videos revelan las primeras palabras de “El Chapo” tras su última captura

Tres videos inéditos relacionados con la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán ocurrida hace más de 10 años en enero del 2016 en Los Mochis, Sinaloa, muestran momentos posteriores al operativo y revelan declaraciones del entonces líder del cártel de Sinaloa sobre su organización, sobre la organización de Los Zetas y sobre la posibilidad de una respuesta violenta contra las autoridades.

</p>

Los materiales difundidos recientemente por el diario El Universal de México registran parte del periodo en que Guzmán Loera permanecía bajo custodia de las autoridades antes de ser trasladado a la Ciudad de México.

Uno de ellos lo ubica en el Hotel & Suites Doux donde permaneció temporalmente en la habitación 51 mientras esperaba la llegada de elementos de las fuerzas armadas. Otro de los videos muestra al narcotraficante acompañado por agentes ministeriales y elementos militares quienes lo cuestionan sobre los integrantes de Los Zetas.

Durante la conversación, Guzmán Loera ofrece su propia interpretación de las diferencias entre ambos grupos criminales. En el interrogatorio, Guzmán Loera afirmó que la formación y las actividades de los integrantes de Los Zetas eran diferentes a las de su organización. Uno de los momentos centrales de las grabaciones ocurre cuando los agentes preguntan al Chapo qué podría suceder con su organización después de su captura.

Joaquín “El Chapo” Guzmán dijo “No, a mí no me conviene que la gente pelee con el gobierno. Ellos, yo les tengo bien dicho y yo les he dicho, si un día esto tiene su final, si un día yo fracaso ustedes que van a pelear con ningún policía no va a haber guerra para nada”.

El Chapo rechazó la posibilidad de que sus hombres emprendieran una confrontación con las autoridades. De acuerdo con este material, el Chapo sostiene que había instruido a sus integrantes para que no enfrentaran a la policía ni al gobierno en caso de que él fuera detenido o fracasara en sus intentos de fuga.

Los videos ofrecen un registro poco habitual de las horas posteriores a la detención de Guzmán Loera, quien había sido capturado en Los Mochis después de haber escapado del La Palma del Almoloya meses antes, mediante un túnel al más puro estilo de Hollywood.

Las imágenes también permiten observar el contexto de custodia en el que se encontraba antes de su traslado. Posteriormente, el proceso judicial, como ya todos sabemos, continuó hasta su extradición a Estados Unidos. Donde fue condenado a cadena perpetua más de 30 años de prisión. Posteriormente, como ya todos sabemos, el proceso judicial continúa hasta su extradición a los Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua más de 30 años de prisión y desde entonces permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, en Colorado.

Espectáculos

En los espectáculos con Omar Muñoz, periodista de La Opinión y quien nos trajo mucha información hoy.

“Ese fin de semana estuvimos en el evento D23, que es el evento que organiza Disney con su club de fanáticos oficial. Y es importante porque en durante estos tres días en Anaheim, California lo que hacen es presentar avances para lo que viene en su pipeline de contenidos. El viernes presentan lo que tiene que ver con películas, series y lo demás que tiene que ver con audiovisuales. El sábado presentan actualizaciones de los parques temáticos y experiencias y el domingo hay una ceremonia de inducción para las leyendas de Disney. Hoy lo que quiero platicar con ustedes es lo que estuvimos viendo en el Honda Center el día viernes, donde se presentaron todas las actualizaciones y donde hubo participación de un montón de estrellas de Disney“, dijo Omar Muñoz.

Seguir leyendo: