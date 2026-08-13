La Opinión Hoy: EE.UU. busca acabar con el “turismo de maternidad”

El Departamento de Estado está trabajando en estrecha colaboración con el departamento de Homeland Security para combatir el llamado turismo de maternidad y proteger la integridad del sistema de inmigración estadounidense.

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Para asegurar el éxito de este esfuerzo, el Departamento de Estado ha creado un grupo especial de trabajo para la prevención de este tipo de turismo. Este grupo revisa las actividades de los titulares de las visas en todo el mundo para identificar posibles casos de turismo de maternidad, tomar medidas para revocar las visas a quienes participaren y así desmantelar las redes que se beneficien de este abuso.

El grupo de trabajo aborda el posible abuso analizando y conectando la información disponible en todo el departamento y otras agencias federales, incluyendo desde luego Homeland Security.

El turismo de maternidad se ha convertido en una industria muy lucrativa. Los facilitadores han convertido esta actividad en algo mucho más que algo de buena voluntad. Estos facilitadores a veces se presentan como dulas, parteras o promotoras del bienestar, mientras anuncian abiertamente servicios de parto en los Estados Unidos, asesoría para visa y arreglos hospitalarios.

Algunos falsifican documentos médicos o instruyen a sus clientes para que oculten el verdadero propósito de su viaje a los Estados Unidos y así eviten pagar las facturas del hospital con promesas de marketing que les ofrecen ciudadanía automática o un futuro sin fronteras.

Farándula

Clary Castro, periodista de La Opinión, nos trajo mucha emoción sobre un nuevo reality show llamado La Granja VIP, que apenas está anunciando a la gente que estará por ahí.

“Se ha confirmado la participación de Ivón Montero, nada más y nada menos, que se une junto a Carlos Trejo. Creo que estos dos nombres están muy buenos, Carlos Trejo, pues obviamente acaba de ser noticia por todo lo que pasó en King Royal y su derrota frente a Alfredo Adame, que fue el ganador de la primera temporada de La Granja VIP. Entonces ahí vamos a hay como temita para sacarle, no, a Carlos Trejo, que nos hable, que hable de cómo se vivió King Royal dentro de estas de Ring Royale, dentro de esta de este reality de TV Azteca”, djo Castro.

Agregó que “el público mexicano la conoce, actriz reconocida, ha participado en varios realitys y fue la ganadora de la segunda temporada de la Casa de los Famosos de Telemundo. Hay mucha gente que quiere volver a verla, saber cómo está y hay otros que tienen agenda pendiente. Hay expectativa, hay especulación, hay interés, ya eso funciona de cara al inicio de este reality. Por otra parte, sabemos que regresa Adal Ramones como conductor del programa, de repente entran nombres que no se sabe si va a regresar Cristal Silva junto a él como conductora, si va a ser una Vanessa Claudio, o sea, hay como varios nombres que se están manejando, cosa que te voy a decir que me molesta. Para mí, Cristal Silva debería de ser como Adal Ramones inamovible de la conducción de la granja VIP, porque para empezar ella el año pasado lo hizo muy bien”.

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