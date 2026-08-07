La Opinión Hoy: Trump asegura que EE.UU. tiene arsenal para la guerra con Irán

El presidente Donald Trump reconoció que el país enfrenta escasez de algunos tipos de armamento, aunque sostuvo que las fuerzas armadas mantienen reservas suficientes para continuar la guerra contra Irán y además afirmó que la industria de defensa acelera la producción de misiles y otros sistemas estratégicos.

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Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, Trump admitió que existen limitaciones en algunos arsenales, pero rechazó que la situación comprometa la capacidad militar estadounidense.

“Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada”, así lo declaró el presidente. Sin embargo, diversos reportes recientes apuntaron a presiones crecientes sobre el arsenal estadounidense.

Reuters informó esta semana que el ejército utilizó gran parte de sus misiles de largo alcance de alta precisión durante los 5 meses de guerra contra Irán, lo que generó inquietud entre funcionarios del Pentágono por la preparación ante otros posibles conflictos.

La preocupación por las reservas militares no es nueva, desde el inicio de la guerra, especialistas y legisladores advirtieron que las campañas militares en Irán, el apoyo a Ucrania y otros compromisos internacionales aumentaron la presión sobre la industria de defensa estadounidense, especialmente en la producción de interceptores patriot y misiles de precisión.

Pese a estos señalamientos, Trump insiste que Estados Unidos conserva capacidad suficiente para sostener las operaciones militares y aseguró que la expansión de la producción permitirá compensar las municiones consumidas durante este conflicto.

Pantallas

Rafael Cores nos platicó sobre los más interesantes estrenos, tanto en películas como en series y, por supuesto, ya sea en la pantalla grande o en casa en plataformas

“Estamos en la resaca de Spider-Man y de Odyssey, que todavía por supuesto están en pantalla, pero pues hay que hablar de estrenos y el estreno para mí más interesante del fin de semana en cines es Olmo. Olmo es una película dirigida por el mexicano Fernando Eimbcke que se hizo conocido hace ya casi, yo creo que casi 20 años ya por temporada de patos y Olmo nos sitúa en el Nuevo México de 1979, así que nos vamos atrás cuántos más de 40 años, es un chico de 14 años que vive con su familia, que están luchando por salir adelante, una familia de inmigrantes y tienen al papá Néstor enfermo, postrado en una cama. Entonces, la madre Cecilia, la hermana Ana y el propio Olmo se turnan para para cuidar de su papá”, dijo Cores.

Agregó que “Olmo como cualquier chico de su edad, lo que quiere es salir con sus amigos, digamos que conquistar a su vecina Nina y pasarla bien y no estar pues en la casa todo el día o estar cuidando del papá. Cuando su vecina Nina le invita a una fiesta porque, además les falta un estéreo y sabe que Olmo tiene un estéreo y les piden a ver si pueden llevar el estéreo, pues Olmo y su amigo Miguel se escapan esa tarde que les tocaba eh le tocaba a él cuidar a su papá. Así que ahí se monta un poco drama, no voy a hacer ningún spoiler, pero es una película, por un lado, divertida y por otro lado muy humana. Una película muy bien hecha, muy humana, es bilingüe, se habla, se cambia del español al inglés todo el rato, así que también es muy real de la situación en la que viven esas familias cuando los niños crecen en Estados Unidos y los papás han venido de otro país y hablan más en español, así que creo que es una película que está muy bien, que la recomiendo, llega a los cines, aunque no va a estar en muchísimos cines, pero sí las vamos a tener en los principales las principales ciudades de Estados Unidos y, por supuesto, en Los Ángeles”.

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