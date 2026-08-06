La Opinión Hoy: EE.UU. anuncia recompensa de $100 millones por 5 líderes del CJNG

El Departamento de Justicia anunció acusaciones penales contra cinco líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y ofreció más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita su captura. en una de las acciones más contundentes emprendidas por Washington en contra de esta organización criminal.

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Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Todd Blanche informó que las acusaciones fueron presentadas en Cortes Federales de Nueva York y Washington DC y forman parte de la nueva estrategia para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

Entre los principales objetivos figura Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón, identificado por las autoridades como uno de los máximos dirigentes del cártel Jalisco Nueva Generación. Por información que conduzca su captura, se ofrecen 25 millones de dólar, la recompensa más alta anunciada en esta nueva ofensiva.

La recompensa por otros cuatro integrantes de la cúpula del grupo criminal oscila entre los 2 y los 15 millones dólar, con lo que el monto total supera los 100 millones de dólares. Las autoridades sostienen que los señalados desempeñan funciones clave en el tráfico internacional de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de coordinar operaciones financieras y de lavado de dinero en todo el mundo.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra decenas de personas y empresas presuntamente vinculadas a la red financiera del cártel. Las autoridades reiteraron que la información proporcionada por posibles informantes será tratada de manera absolutamente confidencial e hicieron un llamado a colaborar para desarticular la estructura de una de las organizaciones criminales que consideran responsables de una parte, importante del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos.

Farándula

Jailene Girón, periodista de La Opinión, nos habló un poco sobre el cine ya que hace una semana hablábamos de que Odisea había roto algunos récords, pero parece que ya la están medio ahí desbancando cuéntanos por favor.

“Tom Holland, quien justamente participa en la odisea, ha lsacado del parque, como dicen, a través de su nueva película Spider-Man Brand New Day, donde comparte créditos con Zendaya, su esposa. Y que te digo, con este gran estreno que tuvo el lugar hace apenas menos de una semana y ya han batido varios récords que justamente solo Marvel había impuesto, viene Tom Holland a batir su propio récord. Cómo ves que en el primer fin de semana de su estreno logró recaudar 927 millones de dólar a nivel mundial una cifra que superó a la cinta de Avengers Endgame, una producción también de Marvel que en su momento pues causó furor entre todos los fanáticos de estas historias”, dijo Jailene Girón.

Agregó que “la cinta está dirigida por Destin Cretton y pues marca el regreso de Spider-Man después de una fantástica historia de Spider-Man No Way Home, cuando tuvimos, no sé si la viste, la participación de Tobey MaGuire, de Andrew Garfield, su regreso como Spider-Man y se esperaba que esto fuera el final, que Tom Holland pues colgara el traje y se diera la antorcha a un nuevo a un nuevo actor, pero dijo, “Saben qué. No, regreso para una cuarta entrega. y ya ha roto varios récords. Justamente hace algunas horas se confirmó también que en sus 6 días que van ya se proyecta a alcanzar hasta los 2,000 millones de dólar y si lo logra sería pues aún un mayor récord para la franquicia, pero sobre todo para Tom Holland que él se encuentra pues batiendo récords por todos lados. La Odisea, Spider-Man No Way Home, I mean Brand New Day. Entonces, ya está exitoso por donde lo veas”.

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