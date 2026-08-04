La Opinión Hoy: Trump pone un ultimátum a Irán para poner fin a la guerra

El presidente Donald Trump advirtió este lunes que las actuales negociaciones, que según él asegura, se están produciendo con Irán son la última oportunidad que tienen para firmar un buen acuerdo que ponga fin a la guerra. En conversación con periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca, el mandatario insistió en que no habrá más oportunidades, incluso habló de la decapitación de Irán.

</p>

Trump anunció el domingo que Washington y Teherán reiniciarían este lunes negociaciones de paz que permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, que ya cumplió 5 meses sin ningún viso claro de un acuerdo que satisfaga ambas partes.

Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes desmintieron que mantengan negociaciones con Estados Unidos y advirtieron que por ahora solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, donde antes del conflicto pasaba el 20% del petróleo crudo mundial.

El republicano que ya se ha quejado de la actitud hipócrita de Irán, reiteró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones están teniendo lugar a petición de Terán, que no quería sufrir un ataque, por lo que ha manifestado su deseo de dialogar.

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y así abrir un proceso de paz de 2 meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Terán declarara cerrado nuevamente el estratégico estrecho de Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Teherán.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida, nos compartirnó sus recomendaciones musicales en Dale Play.

“Esta semana quiero arrancar con un trío muy particular, muy interesante, con una canción muy pegajosa que yo sé que va a ser del agrado de todos y me refiero a Te olvido, así se llama el tema y esta es una canción que junta a Benny Blanco, Selena Gómez y Becky G. Tres nombres importantes, tres nombres grandes. Como sabemos, Benny Blanco y Selena Gómez son una pareja en la vida real. Y él es antes de convertirse en el esposo de Selena Gómez, que ahora muchos lo conocen, es por eso, es un productor con una trayectoria muy amplia y muy importante. Pues resulta que él se le antojó ahora, me imagino un poquito influenciado por la relación con Selena Gómez en grabar un disco en español, que todavía no ha salido, pero nos está entregando varios sencillos. Este es el segundo y ellos quisieron acompañarse muy bien de una chicana, creo que una de las más famosas en la actualidad como es Becky G, porque resulta que el tema es una canción que va al estilo de cumbia mexicano, pero muy moderno, por supuesto, como era de esperarse al juntar a estas tres talentosas estrellas que son bastante jóvenes”, dijo Pérez.

Seguir leyendo: