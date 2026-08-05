La Opinión Hoy: Brote de ciclosporiasis cobra primeras víctimas mortales

Dos personas en Michigan han fallecido debido al brote de ciclosporiasis, comúnmente llamada diarrea explosiva, estas son las primeras muertes confirmadas relacionadas con este brote multiestatal en los Estados Unidos.

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Ambas víctimas presentaban afecciones de salud subyacentes que podrían haber agravado su situación. Hasta la fecha se han reportado un total de 11,234 casos de ciclos psoriasis en Michigan, de los cuales 193 pacientes han requerido hospitalización. Las autoridades sanitarias destacan que, aunque las muertes por esta infección son raras, la cifra de casos ha aumentado significativamente este año.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han registrado más de 18,000 casos de ciclos psoriasis en Estados Unidos durante la actual temporada. De estos 6,707 han sido confirmados y se están realizando pruebas adicionales a otros 11,500 casos sospechosos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos investiga varios conglomerados de casos, incluyendo un brote significativo en el medio este. En respuesta, se ha retirado del mercado la lechuga Iceberg proveniente de Taylor Farms, que se sospecha puede estar contaminada.

Por otra parte, Florida sumó casi 100 casos de ciclosporiasis en la última semana con datos disponibles del Departamento de Salud Estatal, informó la emisora WUSF. Del 18 al 25 de julio, el Estado registró 97 casos. Se han reportado 252 casos desde el 1 de junio, fecha en que se reportaron los primeros brotes de la enfermedad en cinco estados del medio oeste.

Los síntomas de la ciclosporiasis más característicos son diarrea acuosa, a veces explosiva, cólicos abdominales, náuseas y fatiga. El diagnóstico se realiza mediante análisis de muestras heces con técnicas específicas para detectar los quistes del parásito o su ADN.

Los síntomas suelen comenzar alrededor de una semana después de la exposición en un rango de 2 a 14 días y pueden durar varias semanas si no se tratan.

El diagnóstico requiere pruebas específicas de heces, ya que Cyclospora no siempre se detecta en los análisis parasitológicos de rutina. Si tienes diarrea persistente por más de varios días, especialmente después de consumir alimentos o agua que podrían estar contaminados, es recomendable consultar a un médico y solicitar una prueba específica para Cyclospora.

ICE intensifica vigilancia en redes sociales para identificar y rastrear a sus críticos

La estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, esto para convertir las amenazas contra sus agentes ha dado un giro que preocupa a organizaciones defensoras de los derechos civiles.

De acuerdo con una investigación publicada por The Wall Street Journal, la agencia ha desplegado un sistema complejo de vigilancia digital que monitorea plataformas como Facebook, Instagram, X, Reddit, Discord y LinkedIn para identificar publicaciones consideradas riesgosas para sus operaciones.

Este programa no solo busca detectar amenazas de violencia, según este reportaje, también ha alcanzado a ciudadanos estadounidenses y activistas que difunden información sobre operativos de inmigración o critican públicamente las acciones de ICE.

Los contratistas elaboran expedientes con datos personales como domicilio, lugar de trabajo, fecha de nacimiento e incluso antecedentes de quienes realizan publicaciones de este tipo en internet.

La investigación revela que el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, ha enviado cientos de citatorios a empresas de redes sociales para intentar identificar cuentas anónimas. En algunos casos, agentes federales visitaron a usuarios en sus centros de trabajo o en sus domicilios para advertirles que sus publicaciones podrían constituir un delito.

El director jurídico de Reddit, Bentley, afirmó que esta empresa en particular rechazó solicitudes gubernamentales al considerar que los usuarios ejercían actividades protegidas por la primera enmienda. El reportaje de The Wall Street Journal también documenta que el gasto de ICE en tecnología de vigilancia aumentó hasta 28 millones de dólares durante el primer año completo de la nueva administración de Trump. Un incremento de casi el 60% con respecto al año anterior.

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