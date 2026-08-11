La Opinión Hoy: Colombia emite Declaratoria de Emergencia tras el terremoto

El gobierno colombiano del presidente Abelardo de la Espriella emitió una declaratoria de emergencia por el terremoto de magnitud 7.4 grado que afectó a varias regiones de Colombia este lunes.

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Al menos 132 personas han fallecido, según el último balance entregado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales al momento de grabar esta emisión de La Opinión Hoy.

El presidente colombiano ha cifrado en más de 100 las viviendas afectadas y ha elevado a 61 el número de edificios completamente colapsados. “Le encomiendo nuestro país al Señor Jesucristo”, así lo ha dicho el mandatario.

Pereira, capital del departamento de Risaralda, epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales con 60 fallecidos, esto según información de la Agencia F.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció nuevas medidas de seguridad. Este lunes a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana la ciudad entrará en toque de queda. También ha anunciado la militarización de varios puntos de la ciudad, especialmente las zonas más afectadas por el sismo, donde se siguen adelantando acciones de rescate.

18 carreteras resultaron afectadas por el terremoto, así como siete aeropuertos: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin ningún tipo de operación para vuelos comerciales.

El terremoto de este lunes 10 de agosto ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, a una profundidad de 82 km. Esto según el Servicio Geológico colombiano.

Azul Trujillo la destacada jugadora mexicana de flag football

El Flag Fútbol es desde hace unos años un fenómeno global en pleno ascenso que ha conquistado al mundo y que oficialmente hará su debut como deporte olímpico en Los Ángeles 2028. Y si hay un país que se ha destacado como una potencia indiscutible en esta disciplina, ese es México, una nación que año con año demuestra un gran nivel en las competencias internacionales.

Ricardo López Juárez, editor de deportes, tuvo la oportunidad de platicar con alguien que simboliza perfectamente el presente y el futuro de este deporte.

Ella comandó la ofensiva para llevar al equipo mexicano a lo más alto del podio, coronándose campeonas en la categoría sub-17. Talentosa, estratégica y con una visión de juego brillante, muchos la señalan ya como la próxima gran estrella global del Flag Fútbol, la quarterback de la selección mexicana, Azul Trujillo.

¿Cómo es que te interesaste en el Flag Fútbol?

“Pues yo jugaba soccer y como que ya no había más categorías para cuando ya estaba más grande. Entonces, mi papá tenía un amigo que entrenaba Flag a las niñas chiquitas. Entonces me metí, mi papá y pues la verdad me gustó. Lo disfruté un chorro de chiquita y desde ahí empecé a jugar, pues ya está ahorita”, dijo Azul Trujillo.

¿Qué es lo que te gusta de Flag Fútbol?

“Pues la verdad lo que me gustó es jugar con mis compañeras y todas las amistades que hago en los torneos y pues con mi equipo aquí local. Entonces está muy divertido, la verdad y me gusta mucho viajar, entonces viajar también está muy padre. Entonces la verdad creo que lo más que me gustado fue que conocer a mucha gente y hacer muchas amistades”.

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