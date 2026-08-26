La Opinión Hoy: Ghislaine Maxwell vuelve a perder en tribunales

Un nuevo revés judicial mantiene a Ghislaine Maxwell en prisión, un juez federal de Nueva York rechazó este martes su intento de anular la condena de 2021 y la sentencia de 20 años que cumple por su participación en los abusos sexuales cometidos junto a Jeffrey Epstein contra menores.

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La decisión fue emitida por el juez de distrito Paul Engelmayer del distrito sur de Nueva York, quien consideró que los argumentos de Maxwell no alcanzaban el estándar necesario para demostrar una violación de sus derechos constitucionales.

En varios puntos, además, concluyó que sus reclamos eran improcedentes porque ya habían sido discutidos en apelaciones anteriores o pudieron haberse presentado antes.

El fallo de 67 páginas representa otro golpe para la estrategia legal de Maxwell, quien buscaba utilizar documentos recientemente divulgados sobre la investigación de Epstein para cuestionar el resultado de su juicio.

De acuerdo con Reuters, la excaboradora de Epstein sostuvo que esos materiales revelaban irregularidades en el proceso y afectaciones a su derecho al debido proceso.

Sin embargo, Engelmayer concluyó que las supuestas nuevas pruebas no ayudaban a Maxwell. Según el juez, algunos de los documentos que ella presentó incluso reforzaban las conclusiones alcanzadas durante el juicio.

AP reportó que el magistrado calificó sus afirmaciones como basadas en especulación, distorsiones y o falsedades manifiestas. Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 de cinco delitos relacionados con el abuso sexual de menores y posteriormente recibió una sentencia de 20 años.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la condena en 2024 y en octubre de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar el caso.

Un nuevo recurso surgió después de que Maxwell presentara una petición para dejar sin efecto su condena, en el que también cuestionó el antiguo acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado por Epstein con fiscales federales de Florida.

Sus abogados habían sostenido que ese acuerdo debía protegerla frente al proceso iniciado en Nueva York, argumento que ya había sido rechazado. La disputa ocurre mientras las autoridades estadounidenses continúan lidiando con la publicación de documentos relacionados con Epstein.

Maxwell también fue entrevistada durante dos días en 2025 por Todd Blanche, entonces subprocurador general en medio de la presión política por el manejo de los llamados archivos de Epstein.

Hasta ahora la revisión de sus materiales no ha derivado en nuevos cargos penales contra otras personas. Según la información citada por Reuters, Maxwell permanece en un centro penitenciario de mínima seguridad en Bryan, Texas, donde continuará cumpliendo su sentencia.

La nueva resolución deja claro que, por la vía judicial, Maxwell no logró abrir nuevamente el juicio que terminó con su condena.

Farándula

En los espectáculos con Clary Castro, nos habló que al parecer el merengue, la música va a ser accesible para muchos en un lugar en específico.

“Se trata de Elvis Crespo que va a estar dando conciertos gratuitos en el Bronx, “Vámonos para Nueva York”, a partir del próximo 6 de septiembre va a estar pues cerrando una programación de conciertos gratuitos. A través de sus redes sociales, obviamente, compartió un comunicado donde dice lo siguiente: “Presentarme en Nueva York, donde nací, hace que este momento sea muy significativo. No veo la hora de llevar de vuelta la energía del merengue a la ciudad que siempre será parte de quien soy.” Hoy el concierto gratuito lo va a dar justo un año después de haber lanzado su álbum Poeta Herío, que, si ustedes no han escuchado el disco completo de Elvis Crespo, no saben de lo que se están perdiendo”, dijo Clary Castro.

Agregó que “tiene un total de 13 canciones y entre ellas hay colaboraciones con Arcángel y B Queen, Fariana, Toño Rosario, Jerry Rivera y Víctor Manuelle. Pero se los digo de verdad, no solo el hecho de que quiero irme para Nueva York para estar en uno de esos conciertos gratuitos, sino que el material discográfico está muy bueno, no solo la música, las mezclas y la colaboración, sino la lírica de cada una de sus canciones. Uno de los mejores discos de los últimos tiempos de Elvis Crespo, a mi parecer”.

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