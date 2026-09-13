La Opinión Hoy: “El combate contra los cárteles no ha sido suficiente”

El secretario de Estado, Marco Rubio, elevó la presión sobre el gobierno de México al considerar insuficientes las acciones emprendidas contra los cárteles del narcotráfico y advertir que existen amplios territorios del país donde, según su valoración, el Estado no mantiene un control efectivo.

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Durante una visita a Quito, Ecuador como parte de una gira por América Latina, Rubio reconoció que México ha hecho más que, en el pasado para perseguir a las organizaciones criminales, pero también sostuvo que los resultados todavía no corresponden a la dimensión de la amenaza.

“La cabeza de la serpiente se encuentra en México”, así lo aseguró Marco Rubio, aunque el secretario de Estado reconoció los operativos y acciones emprendidos por el gobierno mexicano, consideró que todavía son insuficientes frente a la capacidad de los grupos delictivos.

De acuerdo con Rubio, el problema trasciende el tráfico de drogas y alcanza la capacidad de las organizaciones criminales para desafiar la autoridad de los gobiernos.

Rubio aseguró que la intención de Estados Unidos es trabajar conjuntamente con las autoridades mexicanas para enfrentar a los cárteles. Sin embargo, dejó una advertencia que eleva la atención entre ambos países. Si la amenaza representa un riesgo para la seguridad y los intereses nacionales estadounidenses, Washington actuará.

Latinos en EE.UU. ven Airbnb como una vía para generar ingresos y preparar su jubilación

Airbnb dará a conocer los resultados de una encuesta nacional encargada por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, la cual destaca una tendencia creciente, como los alojamientos a corto plazo se han convertido en una vía accesible para el emprendimiento y en una herramienta práctica para la seguridad en la jubilación.

Sobre ello nos acompañó Ramiro Cavazos, vocero de la mencionada Cámara de Comercio Hispana, quien ahondará sobre cómo contrario al mito de que estas plataformas son exclusivas para inversionistas jóvenes, los datos revelan un cambio demográfico contundente y muy interesante.

¿Cómo es esta nueva forma de emprendimiento que quizá no está tan popularizada?

“No, pues es algo nuevo Airbnb pues ya tiene muchos años de existir, pero como muchas cosas se está transformando el negocio usando tecnología e innovación e inteligencia artificial y con más experiencia. Estamos viendo en la comunidad latina que los ingresos para las familias, mucho de eso viene de ser dueños de su propio hogar y tener también otras propiedades que son algo que ellos mismos por bienes raíces y con experiencia están utilizando, verdad”, dijo Ramiro Cavazos.

Agregó “Y entonces este es ese es un ingreso nuevo de tener no más su propiedad para utilizarlo, pero esta encuesta que se utilizó con más de 1.500 personas que son latinos indica que están viendo mucha flexibilidad, prosperidad para sus familias y también es algo nuevo que muchos no pensaban que se podía ah utilizar. Entonces es algo bueno. Tenemos más de 5 millones de empresas latinas, pero hay unos que no son empresarios, pero este es algo empresarial para un dueño de su propio hogar para usar Airbnb, para obtener nuevos ingresos”.

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