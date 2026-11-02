¿Cuál es la nueva fecha de liberación de Diddy tras su traslado de prisión?

El magnate de la industria musical Sean “Diddy” Combs experimentó una nueva modificación en su calendario penitenciario. De acuerdo con los registros actualizados de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, su fecha prevista de liberación fue adelantada en aproximadamente tres semanas, fijándose ahora para el 6 de febrero de 2028.

Este ajuste en su tiempo tras las rejas se produce poco después de que el productor fuera trasladado al FCI Allenwood, un centro penitenciario federal de baja seguridad situado en el estado de Pensilvania. Dicho movimiento institucional ocurrió tras una serie de polémicas e investigaciones internas en su anterior centro de reclusión, el penal de Fort Dix en Nueva Jersey.

Mientras cumplía parte de su condena en Nueva Jersey, Combs enfrentó cuestionamientos y medidas disciplinarias severas —incluyendo un paso temporal por aislamiento— tras reportes que señalaban presuntas violaciones a las normativas internas del recinto. Entre las infracciones investigadas figuraban supuestos privilegios indebidos, el manejo de teléfonos celulares y riñas físicas, además de informes que apuntaban a un estilo de vida con comodidades inusuales dentro de prisión.

Cabe recordar que el rapero y empresario fue sentenciado a 50 meses de prisión federal (con un período computado como tiempo cumplido) después de ser hallado culpable de dos cargos relacionados con el transporte con fines de prostitución bajo la Ley Mann, aunque fue exonerado de las acusaciones más graves de asociación delictiva y tráfico sexual.

A pesar de los cambios recientes en sus fechas de salida y su reubicación, la defensa legal del artista continúa buscando alternativas legales para revertir su sentencia condenatoria. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias señalan que la nueva fecha de febrero de 2028 se mantiene sujeta a su comportamiento continuo y estricto cumplimiento de las normas internas en el penal de Pensilvania.

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