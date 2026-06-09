Sean “Diddy” Combs enfrenta una nueva acusación de abuso sexual de un ex actor infantil

El magnate de la música Sean “Diddy” Combs suma una nueva acusación. Este martes se dio a conocer una demanda civil en su contra interpuesta por un ex actor infantil, quien alega haber sido víctima de abuso sexual cuando era menor de edad en el año 2007.

Según los documentos obtenidos por TMZ, el denunciante (identificado bajo el seudónimo de John Doe) relató que fue invitado a una fiesta en Hollywood Hills promocionada como un evento de networking profesional.

En dicha reunión, Combs supuestamente lo citó a una habitación privada para conversar sobre su futuro actoral y oportunidades laborales. El escrito legal detalla que, una vez a solas, el rapero lo agredió sexualmente realizándole sexo oral en contra de su voluntad, a pesar de que el menor le manifestó expresamente su incomodidad antes de consumarse el acto.

La acción civil no especifica el monto económico reclamado y también señala a ciertos representantes artísticos por no proteger al menor.

Por su parte, Juda Engelmayer, portavoz del músico, rechazó categóricamente los cargos calificándolos de “falsos y ridículos”. Engelmayer aseguró que se trata de un intento más por obtener dinero y enfatizó que Combs “nunca ha agredido sexualmente a nadie”.

Esta acusación emerge en un complejo panorama para el artista, quien se encuentra recluido cumpliendo una sentencia de 50 meses de prisión tras ser hallado culpable en octubre de 2025 de dos cargos de transporte con fines de prostitución bajo la Ley Mann.

Pese a que su defensa busca apelar el fallo penal, Diddy continúa acumulando decenas de demandas civiles de presuntas víctimas que debilitan aún más su panorama legal.

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