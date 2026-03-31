Adelantan nuevamente la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs

El magnate de la música Sean “Diddy” Combs recibió una nueva actualización en su cronograma de reclusión. Según registros recientes de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), la fecha de salida del rapero fue adelantada al 15 de abril de 2028.

Combs, de 56 años, se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 50 meses en la Institución Correccional Federal (FCI) Fort Dix, en Nueva Jersey.

Esta es la tercera vez que la fecha de liberación de Diddy sufre una modificación. Originalmente su salida estaba programada para el 8 de mayo de 2028, pero en noviembre pasado se retrasó brevemente hasta junio bajo rumores de supuestas infracciones disciplinarias que su equipo legal negó rotundamente.

A principios de este mes se supo que un juez federal había otorgado una reducción de sentencia del rapero, fijando su fecha de liberación para el 25 de abril de 2028.

El nuevo ajuste en su fecha de liberación se atribuye a su participación activa en el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Sustancias (RDAP). Este programa federal permite a los internos que lo completen con éxito reducir hasta un año de su sentencia.

De acuerdo con People, un portavoz del artista confirmó que Combs ha estado “totalmente comprometido” con el programa desde noviembre de 2025, enfocándose en su crecimiento personal y sobriedad.

El rapero fue condenado en octubre de 2025 por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, relacionados con el caso de los denominados “freak-offs”. Aunque fue absuelto de los cargos más graves de asociación ilícita y tráfico sexual, el juez le impuso una pena de poco más de cuatro años de prisión.

Mientras se prepara para su salida anticipada, la defensa de Combs continúa trabajando en una apelación que se presentará en abril, buscando revertir la condena o reducir aún más el tiempo en prisión.

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