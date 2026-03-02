Condena de Sean “Diddy” Combs fue reducida: ¿Cuándo saldrá de la cárcel?

En un giro inesperado para uno de los casos más mediáticos de la industria del entretenimiento, un juez federal otorgó una reducción en la sentencia de prisión de Sean “Diddy” Combs.

El magnate de la música, quien se encuentra cumpliendo una condena por cargos relacionados con el transporte para el ejercicio de la prostitución, verá acortada su estancia tras las rejas mientras continúa su proceso de apelación.

Originalmente sentenciado a 50 meses (poco más de cuatro años) de prisión, se redujo apenas dos meses, informó Page Six citando información de la Oficina Federal de Prisiones. Se espera que el rapero salga de prisión el 25 de abril de 2028.

Aunque a finales de 2025 se reportó un retraso en su fecha de liberación por presuntas violaciones a las reglas carcelarias en el Instituto Correccional Federal de Fort Dix, su equipo legal logró mitigar el tiempo de cumplimiento mediante la participación del artista en programas educativos y de conducta.

Un camino legal accidentado

La defensa de Combs, que inicialmente solicitaba una pena de apenas 14 meses alegando tiempo ya servido y traumas no tratados, ha mantenido una postura combativa contra la sentencia impuesta por el juez Arun Subramanian.

“Sean está enfocado en su crecimiento personal y en limpiar su nombre a través de los canales legales correspondientes”, declaró un portavoz del rapero a los medios.

A pesar de la reducción, Combs aún enfrenta un panorama complejo. Además de la vigilancia supervisada de cinco años que deberá cumplir al salir, el productor sigue lidiando con múltiples demandas civiles que han mermado su reputación y fortuna.

