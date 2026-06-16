Fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs de adelantó de nuevo

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs volvió a modificarse. De acuerdo con los registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), obtenidos por la revista Us Weekly, el rapero y productor musical tiene programada su salida de la cárcel para el 23 de febrero de 2028.

Esta nueva actualización representa un recorte adicional al tiempo que el fundador de Bad Boy Records, de 56 años, pasará tras las rejas. Hace apenas dos meses, las autoridades federales ya habían adelantado su salida para el 15 de abril de 2028.

El historial de su condena ha fluctuado constantemente desde su ingreso a prisión: inicialmente debía salir en mayo de 2028, pero tras supuestas infracciones disciplinarias en noviembre pasado, su fecha se retrasó temporalmente hasta junio de ese mismo año.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas apuntan a que este nuevo beneficio legal se debe a su participación activa en el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Sustancias (RDAP), un riguroso curso de rehabilitación que permite a los reclusos reducir de forma significativa sus condenas.

Al respecto, un representante de Combs declaró que: “El Sr. Combs se ha tomado su proceso de rehabilitación muy en serio desde el principio. Está completamente enfocado en su crecimiento personal y comprometido con un cambio positivo”.

Combs se encuentra cumpliendo una sentencia de 50 meses de prisión (con 14 meses computados como tiempo ya servido) en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, Nueva Jersey, tras ser declarado culpable el año pasado de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

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