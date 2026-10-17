Sean “Diddy” Combs fue trasladado a otra prisión de Nueva Jersey

El rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs fue trasladado el viernes desde la prisión federal de Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey, hacia el centro penitenciario FCI Allenwood Low, una instalación de baja seguridad en el estado de Pensilvania. La reubicación fue confirmada por un vocero de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

El cambio de centro de reclusión ocurre tras semanas convulsas para el artista de 56 años. Recientemente, Combs debió ser llevado a un centro médico debido a una lesión en la cabeza. No obstante, las autoridades federales desmintieron los rumores que sugerían que dicha herida fuera consecuencia de un altercado físico dentro de la cárcel con el narcotraficante jamaicano Christopher “Dudus” Coke.

Por su parte, el portavoz del músico, Juda Engelmayer, declaró que el traslado responde a criterios preventivos sobre la seguridad y el bienestar del detenido, destacando que el cambio entre instalaciones de similar nivel de seguridad es consistente con las medidas adoptadas por la BOP para garantizar la protección de los reclusos.

El traslado también coincide con la reciente divulgación de investigaciones periodísticas de NBC News que expusieron supuestos tratos preferenciales hacia el artista en Fort Dix.

Según testimonios y registros difundidos, Combs habría pagado a otros internos para realizar labores domésticas como cocinar, limpiar y lavar su ropa, además de contar con servicios de masajes y acceso a teléfonos celulares de contrabando.

A raíz de estas revelaciones sobre la vida de lujo tras las rejas, el empresario fue colocado temporalmente en confinamiento solitario y su fecha estimada de liberación se reprogramó para el 2 de marzo de 2028.

Actualmente, Sean Combs cumple una condena de 50 meses de prisión impuesta el pasado mes de julio, tras ser hallado culpable de dos cargos federales por transporte con fines de prostitución, relacionados con el traslado de parejas y trabajadoras sexuales entre distintos estados para participar en reuniones conocidas como “freak offs”. El jurado lo absolvió de las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual, cargos que conllevaban penas de cadena perpetua.

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