Lesión de Diddy en prisión habría sido producto de una pelea con un narcotraficante

El productor y empresario musical Sean “Diddy” Combs sufrió una lesión en la cabeza tras verse involucrado en una altercado físico dentro de la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey, donde cumple condena.

De acuerdo con reportes recientes de la revista People, la herida fue el resultado de una pelea directa con el capo de la droga jamaicano Christopher “Dudus” Coke.

El incidente ocurrió en la madrugada del pasado viernes hacia el sábado. Tras el altercado, alrededor de la 1:00 am, una ambulancia trasladó a Combs a un centro médico externo fuera del penal para ser evaluado y atendido de emergencia. Las lesiones de Combs no pusieron en riesgo su vida, por lo que antes de las 7:00 am del mismo día fue regresado a la instalación penitenciaria consciente y en condición estable.

Según las versiones internas citadas por diversos medios, la disputa se habría originado a raíz del malestar provocado entre la población penitenciaria tras un reportaje de investigación periodística que expuso supuestos privilegios y las condiciones de vida de Combs en el recinto. Esta controversia habría llevado a mayores restricciones y controles para los reclusos, detonando la molestia de Coke, quien cumple una pena de 23 años por narcotráfico y es considerado una figura influyente dentro del establecimiento.

Esta nueva revelación contradice las primeras versiones difundidas, las cuales sugerían que la herida del músico había sido provocada accidentalmente al golpearse la cabeza contra la litera de su celda.

Como consecuencia disciplinaria por la pelea, ambos reos fueron sancionados con dos semanas en alojamiento restrictivo. Además, debido a infracciones previas acumuladas por altercados y uso indebido del teléfono dentro de prisión, la fecha proyectada para la liberación de Combs se ha pospuesto hasta marzo de 2028.

Hasta el momento, los representantes legales del artista señalaron que no cuentan con información independiente sobre los hechos, mientras que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos rehusó emitir declaraciones específicas citando razones de privacidad y seguridad interna.

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