Sean “Diddy” Combs fue trasladado al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

El productor musical y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs fue trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir una lesión en la cabeza en la madrugada del pasado sábado 10 de octubre, mientras permanecía bajo custodia en el centro penitenciario Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, ubicado en el estado de Nueva Jersey.

De acuerdo con reportes iniciales difundidos por TMZ y confirmados posteriormente por la revista People, el artista de 56 años fue evacuado en ambulancia durante las primeras horas del día para recibir atención médica especializada.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el traumatismo evaluado por los médicos no representaba un riesgo para su vida. Tras ser atendido en el centro hospitalario, Combs recibió el alta médica el mismo sábado y fue reingresado a la prisión, donde las autoridades carcelarias lo trasladaron a una celda de aislamiento.

Hasta el momento, ni la administración del penal ni las autoridades federales han detallado las circunstancias ni la causa del incidente.

Por su parte, Juda Engelmayer, portavoz oficial del músico, confirmó que el equipo legal de Combs está al tanto del suceso y trabaja activamente para esclarecer los hechos. “Somos conscientes de los informes relacionados con Sean Combs y estamos trabajando para confirmar las circunstancias”, declaró.

Este contratiempo se suma a un historial reciente de incidentes del músico dentro del sistema carcelario. Anteriormente, Combs ya había estado apartado en una unidad de aislamiento tras una presunta pelea con otro interno motivada por comentarios ofensivos, así como por un reporte de NBC News sobre el hallazgo de objetos no permitidos entre sus pertenencias.

Actualmente, el fundador de Bad Boy Records cumple una pena de 50 meses de prisión tras ser hallado culpable en octubre de 2025 de dos cargos federales por transporte de personas con fines de prostitución.

Tras haber pasado por el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, fue reubicado en la prisión de baja seguridad de Fort Dix, donde su fecha estimada de liberación ha sufrido constantes modificaciones administrativas, situándose actualmente en febrero de 2028.

Seguir leyendo:

· Sean “Diddy” Combs es enviado a aislamiento tras una pelea en prisión

· Fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs de adelantó de nuevo

· Sean “Diddy” Combs enfrenta una nueva acusación de abuso sexual de un ex actor infantil