Sean “Diddy” Combs es enviado a aislamiento tras una pelea en prisión

El magnate musical Sean “Diddy” Combs fue puesto en régimen de aislamiento solitario esta semana tras verse envuelto en un altercado físico con otro recluso en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, Nueva Jersey, según múltiples fuentes citadas por TMZ.

El incidente se habría desencadenado después de que otro interno insultara al rapero de 56 años, quien decidió “tomar cartas en el asunto”, lo que derivó en un intercambio de empujones y golpes entre ambos. Fuentes cercanas al suceso indicaron, al medio antes citado, que Combs “se defendió bien” durante el enfrentamiento.

El personal penitenciario intervino rápidamente para separar a los dos hombres, tras lo cual el fundador de Bad Boy Records fue trasladado a una celda de aislamiento como medida disciplinaria.

Hasta el momento, se desconoce si este altercado podría afectar su fecha de liberación prevista para febrero de 2028.

Contexto legal y situación actual

Combs cumple actualmente una condena de 50 meses de prisión federal tras ser declarado culpable en 2025 de dos cargos de transporte de personas para ejercer la prostitución. Fue absuelto de los cargos más graves, incluyendo conspiración para extorsión y tráfico sexual.

El artista fue trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la prisión de Fort Dix, donde inicialmente tenía prevista su liberación para mayo de 2028.

Ahora, la pelea podría tener implicaciones importantes para la estancia de Combs en prisión, ya que su fecha de liberación está condicionada a que mantenga beneficios por buena conducta. Si las autoridades determinan que el rapero fue responsable del altercado, su permanencia en la institución federal podría extenderse más allá de febrero de 2028, según indican en un reportaje de Page Six.

Los problemas legales de Combs comenzaron en marzo de 2024, cuando sus propiedades en Los Ángeles y Miami fueron allanadas, y fue arrestado en Nueva York seis meses después acusado de conspiración para extorsión, trata de personas con fines sexuales y transporte para ejercer la prostitución.

Su defensa continúa apelando la condena, argumentando que las grabaciones de los llamados “freak-offs” constituyen ejemplos de pornografía amateur y no delitos sexuales, una postura que la fiscalía ha calificado como “infundada”.

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