Donald Trump evalúa posible indulto a Sean “Diddy” Combs, según reportes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando conceder una serie de indultos que podría incluir al rapero Sean “Diddy” Combs, quien actualmente cumple una condena de prisión por transporte con fines de prostitución, según informó CBS News citando fuentes anónimas.

De acuerdo con el portal, el mandatario estadounidense tiene prevista una reunión privada este viernes por la tarde para discutir esta decisión que, de llevarse a cabo, podría ser anunciada durante el fin de semana festivo por la Independencia.

“El presidente podría conceder 250 indultos durante el fin de semana festivo del 4 de julio, en conmemoración del 250.º aniversario de Estados Unidos”, señala el reporte.

Además de Combs, Trump también contempla conceder clemencia a personas condenadas por infracciones relacionadas con la calidad del aire y las emisiones contaminantes, detalla CBS.

Dentro de la lista de indultos también estarían presentes: el rapero Prakazrel “Pras” Michel y al financiero malasio Jho Low, condenados por conspirar en planes de cabildeo extranjero destinados a influir en el gobierno de EE. UU.

Pese al amplio debate que ha generado la noticia, el abogado de Combs aún no ha emitido comentarios al respecto. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca se limitó a responder a la solicitud de comentarios por parte de Forbes con declaraciones previas en las que Trump afirmaba que no estaba considerando indultar al magnate.

Sean “Diddy” Combs y su camino a prisión

El empresario musical fue condenado el año pasado a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de transporte con fines de prostitución.

En un inicio, los fiscales federales pidieron 11 años y tres meses de prisión para Combs, argumentando que este era “impenitente” y que gracias a su modus operandi previo, ha dejado a sus víctimas con miedo de ser víctimas de represalias.

Por su parte, la defensa del empresario musical sugirió 14 meses de condena, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido desde su arresto en septiembre de 2024, cuando fue acusado de tres cargos de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y prostitución.

Sin embargo, el pasado mes de julio, luego de un juicio de ocho semanas, un jurado absolvió a Combs de los cargos más graves que se le imputaban: tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión.

En un inesperado giro de eventos, el empresario musical envió una extensa carta al juez del caso en la que le pide clemencia y asegura estar “profundamente arrepentido” por los abusos y excesos que lo llevaron a terminar a la espera de su condena para dos cargos relacionados con prostitución.

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