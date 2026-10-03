Diddy fue puesto de nuevo en aislamiento tras revelarse su vida de lujos en prisión

El productor rap Sean “Diddy” Combs, de 56 años, fue trasladado nuevamente a aislamiento solitario en la prisión federal de baja seguridad FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey, según confirmó una fuente a la revista People.

La sanción ocurre tras salir a la luz un informe de NBC News que revela cómo el músico gastaba miles de dólares mensuales para sostener un estilo de vida lleno de comodidades dentro del penal.

Según las investigaciones, Combs contaba con un teléfono móvil de contrabando con el que navegaba por Instagram y recibía imágenes explícitas, además de una tableta desbloqueada que utilizaba para ver películas y documentales en Netflix, incluida la serie sobre su propio caso, “Sean Combs: The Reckoning”.

El informe señala que otros reclusos ejercían como su personal de servicio: le cocinaban platillos especiales, le lavaban la ropa, le daban masajes y limpiaban su inodoro y ducha. Asimismo, se detectó que el artista compraba ilegalmente el antidepresivo Remeron a otros prisioneros y mantenía una reserva de licor de alta gama que consumía los fines de semana. “Es multimillonario. El dinero es poder, especialmente tras las rejas”, afirmó una fuente cercana.

Como consecuencia de la medida, catalogada como “segregación disciplinaria” por la Oficina Federal de Prisiones (BOP), las pertenencias personales de Combs fueron decomisadas y le prohibieron comunicarse con otros reclusos. Durante su reclusión en el Módulo de Vivienda Especial solo dispondrá de un colchón, cobija, almohada, artículos básicos de higiene y material de lectura no legal.

Ante el dictamen, Juda Engelmayer, vocero de Combs, cuestionó la filtración de información y grabaciones desde la prisión federal. “Hay preguntas legítimas sobre cómo se obtiene y circula este material dentro de una cárcel. Centrarse casi exclusivamente en el recluso famoso es el titular más fácil, pero ignora un problema más amplio”, declaró.

Combs cumple una condena de 50 meses tras ser declarado culpable en julio de 2025 por dos cargos de transportación para ejercer la prostitución. Esta es su segunda estancia en aislamiento en los últimos meses, luego de haber sido sancionado en julio de 2026 tras protagonizar una pelea con otro interno. Se prevé que su liberación ocurra a principios de 2028.

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