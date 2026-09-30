Acceso a celulares y alcohol: Así sería la vida de lujos de Diddy en prisión

Sean “Diddy” Combs no ha dejado que las rejas de la prisión federal de baja seguridad FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, detengan su costoso estilo de vida. Una investigación periodística de NBC News basada en testimonios de excompañeros de celda revela que el magnate de la música está gastando miles de dólares mensuales para replicar las comodidades a las que estaba acostumbrado en libertad.

Según las fuentes consultadas, Combs cuenta con un “séquito” de reclusos a los que paga para que realicen sus tareas cotidianas: cocinan platos personalizados como pollo al curry o empanadas usando calentadores improvisados, limpian minuciosamente sus baños y duchas antes de que los use, e incluso le dan masajes. “Esta no es la vida normal que se ve en la cárcel. Esto es cosa de ricos”, aseguró un exrecluso.

Los privilegios no se limitan al servicio doméstico. Los testimonios señalan que el rapero bebe coñac Hennessy de contrabando los fines de semana con la complicidad de algunos guardias. Asimismo, posee un teléfono celular no autorizado con el que revisa Instagram y recibe fotografías íntimas de su expareja, además de adquirir en el mercado negro fármacos como Remeron. Para entretenerse, utiliza una tablet “liberada” desde la que habría seguido la serie documental sobre su propio caso en Netflix.

Combs cumple una pena de 50 meses de prisión tras ser hallado culpable de transporte de personas con fines de prostitución, un fallo dictado tras las acusaciones vinculadas a sus famosas fiestas privadas. Aunque en julio pasado fue trasladado a confinamiento solitario debido a una pelea —lo que derivó en su expulsión de un programa de rehabilitación—, las fuentes aseguran que, al regresar a la población general, el artista reanudó de inmediato su ostentosa rutina diaria.

Ante las revelaciones, el equipo legal del músico restó importancia a los hechos afirmando que los medios insisten en convertir “detalles mundanos” en noticias. Por su parte, la Oficina Federal de Prisiones se limitó a señalar que el contrabando de celulares y sustancias continúa siendo un desafío recurrente en los centros penitenciarios. Sin embargo, para los reclusos que compartieron pabellón con él, la situación dentro de Fort Dix se resume en una máxima sencilla: “El dinero es poder, especialmente detrás de las rejas”.

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