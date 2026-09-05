Se adelantó nuevamente la fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs sufrió una nueva actualización en los registros oficiales. De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones (BOP), el magnate del hip-hop está programado para salir de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, el 5 de febrero de 2028.

Esta modificación acorta en algo más de dos semanas su cálculo anterior, el cual marcaba su salida para el 20 de febrero de 2028. El ajuste responde a una serie de revisiones periódicas que la institución penal realiza sobre el tiempo de condena de sus reclusos.

Factores tras la reducción de condena

Aunque las autoridades penitenciarias no divulgan los detalles específicos de los cálculos individuales por motivos de privacidad, diversos reportes señalan que el rapero de 56 años ha logrado recortar tiempo en prisión gracias a su conducta y participación en programas de rehabilitación.

Entre ellos destaca su avance dentro del Programa de Abuso de Sustancias en Residencia (RDAP), una iniciativa federal que permite reducir hasta un año de prisión a los reclusos elegibles que completen el tratamiento con éxito. Según un vocero del artista, Combs ha tomado el proceso de rehabilitación con seriedad y mantiene un compromiso constante con su crecimiento personal.

Esta no es la primera ocasión en que se recalcula su condena. Originalmente, el músico preveía cumplir su condena hasta mediados de 2028, pero acumuló varios ajustes por crédito de buena conducta e incentivos académicos y de salud dentro del establecimiento penitenciario.

Contexto judicial y apelaciones

Sean Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión tras ser hallado culpable de dos cargos federales por transporte para ejercer la prostitución bajo la Ley Mann. Durante el juicio, el jurado lo absolvió de las acusaciones más graves, entre las que se incluían conspiración para delinquir y tráfico sexual. Al momento de dictar la pena, el tribunal le reconoció 14 meses de prisión preventiva como tiempo ya cumplido.

A pesar del adelanto en su calendario de salida, el equipo legal del fundador de Bad Boy Records mantiene activo un proceso de apelación para intentar anular o reducir aún más el veredicto. Paralelamente, el empresario enfrenta un complejo panorama legal fuera de las rejas debido a múltiples demandas civiles pendientes presentadas en su contra por agresión y abuso.

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