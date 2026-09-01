Hijo de Diddy exigió la liberación del rapero tras la extensión de su condena

El entorno familiar de Sean “Diddy” Combs vuelve a generar repercusión mediática en medio de la situación judicial del empresario musical. Christian “King” Combs, hijo mayor del rapero, exigió públicamente la liberación de su padre durante una reciente transmisión en vivo realizada junto al rapero DDG.

El pedido tuvo lugar mientras ambos compartían un momento en la pista de baile. Frente a miles de espectadores conectados a la emisión, Christian, de 28 años, miró fijamente a la cámara y exclamó en dos ocasiones: “Liberen a papá”. El gesto fue recibido con cautela por su interlocutor, quien optó por mantener una sonrisa neutral y continuar con el baile sin emitir comentarios sobre el caso.

No es la primera vez que el primogénito del productor demuestra su apoyo. Desde el inicio de las actuaciones judiciales, Christian ha defendido activamente la inocencia de su padre. En junio pasado, colaboró con Kanye West en el lanzamiento del EP “Never Stop”, el cual incluyó el tema “Diddy Free”.

Asimismo, tras conocerse el veredicto en el tribunal de Nueva York, festejó la absolución de los cargos más graves junto al resto de sus hermanos.

Un jurado federal declaró culpable a Combs en julio de 2025 por dos cargos de transporte con fines de prostitución, dictándole una pena de 50 meses de prisión. Sin embargo, el músico fue absuelto de las acusaciones de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual mediante fuerza o coacción.

La nueva manifestación pública de Christian coincide con un revés en el cumplimiento de la pena del rapero. La Oficina Federal de Prisiones extendió la fecha de excarcelación de Diddy hasta el 20 de febrero de 2028, añadiendo casi un mes a su tiempo en reclusión.

La decisión se tomó a raíz de un altercado registrado en julio en el centro penitenciario federal Fort Dix, en Nueva Jersey, donde el personal de seguridad debió intervenir para separar a Combs de otro interno.

Mientras su defensa avanza con el recurso de apelación y enfrenta más de 65 demandas civiles por presunta conducta sexual indebida, Combs aguarda también posibles resoluciones judiciales de la fiscalía de Los Ángeles, lo que podría derivar en nuevos procesos penales.

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