Sean “Diddy” Combs salió de aislamiento tras pelea en prisión

El productor y magnate de la música Sean “Diddy” Combs fue retirado de la unidad de aislamiento segregado (SHU) en la Institución Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, Nueva Jersey, donde permaneció durante varias semanas tras protagonizar un altercado físico con otro recluso.

El incidente, registrado en julio, comenzó cuando un prisionero le hizo un comentario despectivo a Combs, de 56 años. Según reportes periodísticos de la prensa de espectáculos estadounidense, la discusión verbal rápidamente escaló a empujones y golpes antes de que el personal de custodia de la prisión pudiera intervenir para separar a los involucrados. A raíz de la disputa, las autoridades penitenciarias enviaron de inmediato al artista al área de aislamiento preventivo.

Al ser consultada sobre el cambio de condición del interno, la Oficina Federal de Prisiones (BOP) evitó confirmar o desmentir los detalles específicos del traslado por motivos de protocolo.

En un comunicado enviado a la revista Page Six, el organismo oficial señaló: “Por razones de privacidad, seguridad y protección, no divulgamos información sobre las condiciones de confinamiento de ningún recluso, incluidas las asignaciones de vivienda, ni discutimos si un recluso en particular es objeto de acusaciones, investigaciones o sanciones”.

El altercado también generó fluctuaciones en los registros de la Oficina de Prisiones sobre la fecha estimada de salida del fundador de Bad Boy Records. Aunque inicialmente su liberación proyectada varió en varias ocasiones tras el incidente, los registros federales sitúan de forma provisional su puesta en libertad para febrero de 2028.

Combs cumple actualmente una sentencia de 50 meses de prisión dictada por el juez federal Arun Subramanian en Nueva York, tras ser hallado culpable de dos cargos federales por transporte para ejercer la prostitución. En ese mismo juicio, el jurado lo absolvió de los cargos más graves relacionados con conspiración de crimen organizado y tráfico sexual.

Con la conclusión de su periodo de aislamiento, Combs fue reintegrado a la población general de la prisión de baja seguridad de Fort Dix, donde continuará cumpliendo el resto de su condena bajo los reglamentos de conducta estandarizados del sistema penitenciario federal.

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