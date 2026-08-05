Retrasan fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs tras su pelea en prisión

El cronograma de detención de Sean “Diddy” Combs sufrió un nuevo cambio. La Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) actualizó los registros oficiales del magnate de la música, postergando su fecha estimada de liberación para el 20 de febrero de 2028.

Este ajuste se produce apenas unos días después de que su salida se hubiese adelantado de forma preliminar al 24 de enero del mismo año.

Aunque las autoridades penitenciarias no suelen detallar públicamente las razones específicas de las modificaciones individuales en los cómputos de pena, la medida coincide directamente con un reciente altercado violento dentro del Institución Correccional Federal de Fort Dix, una prisión de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey donde el productor cumple su condena.

Según reportes preliminares confirmados por fuentes cercanas a la institución, la disputa comenzó cuando otro interno lanzó insultos contra el fundador de Bad Boy Records. La discusión escaló rápidamente a los empujones y golpes entre ambos reos hasta que los guardias del recinto intervinieron para frenar la pelea.

Tras la riña, los oficiales trasladaron a Combs a la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), comúnmente conocida como celda de aislamiento o confinamiento solitario, donde permaneció bajo investigación disciplinaria.

Las normativas del sistema penitenciario federal estipulan que las infracciones disciplinarias y las agresiones físicas pueden provocar la pérdida de los créditos de “buen comportamiento”. Estos créditos —que permiten restar hasta 54 días por año a las penas superiores a 12 meses— suelen ser la razón por la que las fechas de salida fluctúan constantemente en los registros federales.

Combs fue condenado a 50 meses de prisión tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución bajo la Ley Mann. Desde su ingreso en prisión, su fecha de liberación ha sido ajustada en múltiples ocasiones: inicialmente fijada para mayo de 2028, se redujo temporalmente gracias a su participación en programas de rehabilitación de sustancias y reajustes administrativos, antes de verse afectada por este incidente.

A sus 56 años, el otrora ejecutivo del hip-hop continúa a la espera de las decisiones administrativas finales mientras sus abogados evalúan las implicaciones disciplinarias y continúan el proceso de apelación de su condena.

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